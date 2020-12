Urzędnik jak lekarz. Gminy testują nowe rozwiązanie

Od kilku miesięcy 40 samorządów bierze udział w pilotażu programu "Mobilny urzędnik". To ponadnarodowy projekt realizowany przez Fundację Partycypacji Społecznej (jako lidera przedsięwzięcia) wraz z partnerami: gminy z całej Polski wprowadzają nowe rozwiązanie pożyteczne dla mieszkańców o specjalnych potrzebach. Dzięki programowi pracownicy urzędów docierają do osób, które do urzędów dotrzeć nie mogą.