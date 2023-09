Urzędnik przeniesiony do innej jednostki samorządowej nie traci trzynastki

Urzędnik przeniesiony do innego pracodawcy samorządowego ma prawo do trzynastki (fot. Shutterstock)

Czy urzędnikowi należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) po przeniesieniu go do innej jednostki samorządowej na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych? Opinię w tej sprawie wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie.

- Urzędnik przeniesiony do innego pracodawcy samorządowego na podstawie porozumienia pracodawców ma prawo do trzynastki w wymiarze za cały przepracowany okres - wskazuje Regionalna Izba Obrachunkowa.

W swojej opinii RIO zaznacza, że dotychczasowy pracodawca powinien wypłacić pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie roczne za czas faktycznie u niego przepracowany, czyli do czasu przeniesienia.

Izba przypomina, że pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego.

Dyrektor samorządowego zespołu administrującego szkołami zwróciła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z pytaniem w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki) dla pracownika przeniesionego do pracy w innej jednostce na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych.

- Z kolei pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy - przypomina Serwis Samorządowy PAP.

Należy jednak pamiętać, że - zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 4 lit. b oraz pkt 5 lit. a ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej - przepracowanie 6-miesięcznego okresu warunkującego nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadku zakończenia lub podjęcia zatrudnienia w związku z przeniesieniem służbowym.

Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w przypadkach, o których mowa w art. 2 ust. 3 tej ustawy, wysokość wynagrodzenia rocznego ustala się proporcjonalnie do okresu przepracowanego u danego pracodawcy.

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wymiarze za cały przepracowany okres

- Wobec takiego brzmienia przepisów pracownik przeniesiony do innego pracodawcy samorządowego na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wymiarze za cały przepracowany okres (w danym przypadku 12 miesięcy) w obydwu zakładach pracy - podaje RIO w swojej opinii.

Taki więc urzędnik przeniesiony do innego pracodawcy samorządowego na podstawie porozumienia pracodawców ma prawo do trzynastki w wymiarze za cały przepracowany okres.

- Zdaniem Izby dotychczasowy pracodawca powinien wypłacić pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie roczne za czas faktycznie u niego przepracowany, czyli do czasu przeniesienia pracownika. Natomiast nowy pracodawca powinien wypłacić pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone za okres od momentu podjęcia przez niego pracy, do końca tego roku - podsumowuje Serwis Samorządowy PAP.

