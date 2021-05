Urzędników jest za dużo ale za mało zarabiają

Urzędników jest o około 10 proc. za dużo – uważa Związek Pracodawców i Przedsiębiorców. Zdaniem związku prowadzi to do zmniejszenia produktywności administracji publicznej. Rozwiązaniem – według ZPP – mogłoby być "odchudzenie" administracji oraz zwiększenie wynagrodzeń urzędników.

Redukcja zatrudnienia o 10 proc. i wzrost wynagrodzeń urzędników – w taki sposób, zdaniem ZPP, można poprawić produktywność administracji publicznej. Przerost zatrudnienia prowadzi według specjalistów do rozmycia odpowiedzialności.

Pracodawcy wskazują na absurdy i niekonsekwencje w systemie wynagradzania służby publicznej. Niektóre powodują negatywną selekcję i inne szkody, niektóre bywają groźne.

Jak twierdzi ZPP, należy powiązać wynagrodzenia najważniejszych urzędników czy polityków z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

Zdaniem ekspertów ZPP nadmierna liczba pracowników sektora publicznego prowadzi do zmniejszenia ich efektywności i pewnego rozmycia odpowiedzialności za realizowane zadania. Jak wynika z "Memorandum ZPP ws. zatrudnienia w administracji", komplikujące się wewnętrzne struktury złożone z wielu osób, utrudniają jasne przypisanie zakresów obowiązków i bieżące zarządzanie.

W okresie postpandemicznym gospodarka będzie potrzebowała impulsu wspierającego produktywność. Jednym ze sposobów na to jest bardziej efektywna alokacja siły roboczej, tj. przepływ pracowników z sektorów gospodarki mniej produktywnych do sektorów bardziej produktywnych.

– Jednym ze skutków pandemii, poza wszystkimi jej dramatycznymi konsekwencjami, będzie optymalizacja procesów – twierdzi Marcin Nowacki, wiceprezes ZPP. – Tryb pracy zdalnej bardzo dobrze pokazuje efektywność zespołów i poszczególnych ich członków. Dobrze byłoby, gdyby również w administracji publicznej dokonano takiej analizy i zidentyfikowano obszary, w których mamy do czynienia z ewidentnym przerostem zatrudnienia. Według dostępnych analiz można szacować, że w skali całej administracji przerost ten sięga ok. 10 proc. – dodaje.

Najważniejsi urzędnicy powinni zarabiać dużo

Redukcji etatyzacji w administracji publicznej powinna, zdaniem ZPP, towarzyszyć zmiana modelu ich wynagradzania. Jak wynika z przedstawionej analizy (do pobrania w dziale Multimedia), wynagrodzenia w sektorze publicznym w bardzo dużym stopniu odbiegają (in minus) od wynagrodzeń w sektorze prywatnym, co rodzi szereg konsekwencji. Niektóre z nich mają charakter prestiżowy, związany np. z tym, że najważniejsi urzędnicy i politycy w państwie zarabiają znacznie mniej niż ich odpowiednicy z innych krajów. Inne wiążą się wręcz z zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa, jak np. w przypadku wynagrodzeń służby zagranicznej.

– Nie jest to racjonalne, że obciążony gigantyczną odpowiedzialnością wiceminister zarabia na swoim stanowisku nawet kilkukrotnie mniej niż mógłby zarobić na rynku. Nie wspominając już nawet o tym, że czasem wyżej niż on sam uposażeni są jego podwładni – podkreśla Jakub Bińkowski, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP. – Uważamy, że trzeba jasno powiązać wynagrodzenia najważniejszych urzędników i polityków z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, tak by jakkolwiek odpowiadały one realiom rynkowym.