Urzędy miast i starostwa. Jakie oferty pracy, rekrutacje, wakaty?

Sektor publiczny nie ma łatwo, bo panuje powszechnie silne przekonanie, że to sektor prywatny lepiej płaci, więc już na wejściu pojawia się problem. Część kandydatów zakłada, że nie uzyska tam atrakcyjnych warunków i nawet nie próbuje aplikować do urzędów. Drugi istotny element stanowiący barierę dla wielu kandydatów to sama dostępność ofert pracy - mówi Andrzej Kubasiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego.