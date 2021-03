Urzędy miejskie w reżimie sanitarnym. Tak pracują w czasie pandemii

W związku z trwającą pandemią obowiązują ograniczenia w pracy urzędników miejskich oraz ścisłe regulacje. Część instytucji zamierza kontynuować zasady ścisłego reżimu sanitarnego lub jeszcze bardziej je zaostrzyć.

Dodatkowe regulacje w pracy urzędników wprowadzono m.in. we Wrocławiu. W szczecińskim Urzędzie Miasta działa natomiast kalendarz wizyt, który umożliwia rezerwację konkretnego terminu na załatwienie sprawy.

W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie i Delegaturze ZUW w Koszalinie obowiązuje praca zdalna - rotacyjna. Urząd Miasta Łodzi zamierza kontynuować pracę i obsługę klientów zgodnie z zasadami reżimem sanitarnym.

W polskich miastach w związku z trwającą pandemią od roku obowiązują ograniczenia w pracy urzędników miejskich oraz ścisłe regulacje, kiedy i w jakich przypadkach można przyjść do urzędu, by załatwić daną sprawę. Część instytucji w trzeciej fali epidemii zamierza kontynuować wprowadzone wcześniej zasady ścisłego reżimu sanitarnego lub - zgodnie z zaleceniami rządu - jeszcze bardziej je zaostrzyć, by chronić mieszkańców i pracowników.

Praca na dwie zmiany

Dodatkowe regulacje w pracy urzędników wprowadzono m.in. we Wrocławiu. W zajmujących się obsługą mieszkańców jednostkach wrocławskiego magistratu pracę urzędników podzielono na dwa, nie kontaktujące się ze sobą zespoły.

"Urzędnicy od poniedziałku będą pracować na dwie zmiany, a centra obsługi mieszańców będą otwarte dwie godziny krócej" - powiedział rzecznik wrocławskiego magistratu Arkadiusz Filipowski. Oznacza to, że COM I przy ul. Zapolskiej 4, COM II przy pl. Nowy Targ 1/8, COM III przy ul. Bogusławskiego 10, COM IV przy al. Kromera 44 będą prowadziły obsługę klientów w godzinach od 8.00 do 15.15.

Czytaj też: Urzędy znów zamykają się dla mieszkańców

Dodatkowo COM I przy ul. Zapolskiej 4 będzie czynny w soboty 27 marca oraz 10 i 24 kwietnia w godzinach od 8 do 13 dla spraw z zakresu rejestracji pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych i meldunków.

Filipowski przekazał, że tam gdzie jest to możliwe dyrektorzy poszczególnych departamentów wrocławskiego magistratu zlecili podległym im urzędnikom pracę zdalną.

Kalendarz wizyt i praca zdalna

W szczecińskim Urzędzie Miasta działa natomiast kalendarz wizyt, który umożliwia rezerwację konkretnego terminu na załatwienie sprawy. Wizytę można rezerwować przez internet na stronie rezerwacjaboi.um.szczecin.pl, a także telefonicznie. Jedynie osoby rejestrujące zgon nie muszą umawiać się na wizytę. Wnioski i podania można składać również pocztą na adres urzędu, za pośrednictwem platformy e-PUAP i przez skrzynki podawcze znajdujące się w głównym gmachu i prawobrzeżnej filii magistratu.

Jak poinformował Dariusz Sadowski z biura prasowego magistratu, obecnie nie ma decyzji o zmianach w trybie pracy urzędu.

"W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie i Delegaturze ZUW w Koszalinie obowiązuje praca zdalna - rotacyjna, co oznacza, że w czasie, gdy jeden pracownik lub dyrektor pracuje zdalnie, drugi wykonuje pracę w urzędzie" - poinformował rzecznik prasowy wojewody zachodniopomorskiego Piotr Pieleszek.