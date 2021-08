Urzędy nie chcą się znów zamykać. Czekają na zmianę przepisów

- Dodatkowo, turyści nie zawsze przestrzegają obostrzeń. Większość ludzi nie przestrzega żadnych zasad, w maseczkach chodzą jednostki, dezynfekcja rąk czy zachowanie dystansu to już przeszłość. Panuje totalna nieodpowiedzialność. Nie powiem, że ze strony wszystkich, ale zdecydowana większość zupełnie lekceważy przepisy. Jestem przerażony, bo pamiętam ubiegłoroczne wakacje, też zapomnieliśmy o pandemii, wszyscy uznali, że to już koniec, a my już we wrześniu mieliśmy kolejną falę zakażeń - mówi Strzechmiński w rozmowie z PortalSamorzadowy.pl.

Właśnie dlatego obawy są jeszcze większe niż rok temu, kiedy to zapadła decyzja o zamknięciu urzędu na dwa tygodnie. Jak zaznacza Andrzej Strzechmiński, sezon przebiegł bardzo bezpiecznie, problemy pojawiły się w październiku – wtedy u pierwszego pracownika wykryto koronawirusa.

- Musieliśmy przebadać wszystkich pracowników oraz radnych, z którymi mieliśmy kontakt podczas sesji rady miasta. Okazało się, że spora część spośród 34 zatrudnionych osób jest zarażona koronawirusem, dlatego też musieliśmy zamknąć urząd na dwa tygodnie. Sanepid stwierdził zbiorowe zakażenie. Część osób bardzo długo wracała do zdrowia i tym samym do pracy - mówi Strzechmiński.

Burmistrz Łeby zwraca uwagę, że już teraz urząd dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników, a także petentów. W tej chwili spotkania z petentami odbywają się w wyznaczonym pokoju, który jest co jakiś czas dezynfekowany. Zakupiono urządzenie do ozonowania pomieszczeń, a pracownicy zostali zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej. Zatrudniona została także dodatkowa osoba, która wspiera dbanie o bezpieczeństwo. Pilnuje, aby każdy petent założył maseczkę i zdezynfekował dłonie.

- To nie są nasze wymysły, które mają utrudniać załatwianie spraw petentom. Robimy to w trosce o ich zdrowie i zdrowie naszych pracowników. Sam ciężko przeszedłem koronawirusa i chciałbym, aby inni mogli tego uniknąć - wyjaśnia Andrzej Strzechmiński.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie

Również Monika Beuth-Lutyk z Urzędu Miasta Warszawy pozytywnie ocenia pomysł pozyskania przez pracodawcę informacji, ilu i którzy pracownicy zostali zaszczepieni na COVID-19. Jak podkreśla, przyczyni się on "do wypracowania kierunków dalszych działań u danego pracodawcy związanych z przestrzeganiem przepisów prawnych". Jej zdaniem sytuacja pandemiczna jest trudna dla wszystkich pracodawców, zwłaszcza tych, którzy mają złożoną i rozbudowaną strukturę organizacyjną. Tak właśnie jest w przypadku stołecznego urzędu, który ma siedziby w wielu miejscach na terenie Warszawy.

- Pracodawca może podejmować wobec pracowników zaszczepionych/niezaszczepionych tylko działania zgodne z prawem. Nie ma uprawnień ani możliwości, aby kierować pracowników na testy lub samemu dokonywać tych testów. Jednocześnie jest zobowiązany, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy każdemu pracownikowi oraz ciągłość działania urzędu - komentuje Monika Beuth-Lutyk.

Jednym ze sposobów na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom jest praca zdalna. Warszawski urząd korzysta z tego rozwiązania.

- Praca zdalna była i jest wykorzystywana przez Urząd m.st. Warszawy jako narzędzie do ochrony pracowników i zapewnienia ciągłości działania urzędu. Każda komórka organizacyjna wykorzystuje to narzędzie inaczej w zależności od specyfiki i charakterystyki działania. Pracownicy są kierowani na pracę zdalną w określone dni z uwzględnieniem wszystkich zależności i priorytetów funkcjonujących w danej komórce organizacyjnej. Praca zdalna może być w każdym momencie odwołana. Pracownik wówczas jest zobowiązany do powrotu do pracy stacjonarnej w siedzibie danej komórki organizacyjnej. Zostały w Urzędzie opracowane specjalne procedury regulujące zarówno zasady wykonywania pracy zdalnej, jak i zasady bezpieczeństwa osób świadczących pracę w Urzędzie. Pracownicy o zmianach w prawie w zakresie ich uprawnień i obowiązków są na bieżąco informowani za pomocą specjalnego portalu PortUM. W tym samym miejscu są też zamieszczane aktualizacje do istniejących procedur - wyjaśnia Monika Beuth-Lutyk.

Zapytaliśmy również Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, jak ocenia projekt, który umożliwi pracodawcom dostęp do informacji o tym, czy pracownicy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19, a także jak radzą sobie z pandemią.

Kamila Rożnowska z GZM podkreśla, że jako instytucja o charakterze publicznym, GZM może stosować tylko te instrumenty i narzędzia, na które pozwalają przepisy dot. administracji publicznej.

- Podstawą jest oczywiście zapewnienie środków ochrony osobistej dla naszych pracowników, dbałość o przestrzeganie zasad dotyczących maksymalnej liczby osób, mogących pracować w jednym pomieszczeniu, maksymalne ograniczanie spotkań osobistych i korzystanie z formuły spotkań w trybie zdalnym (np. spotkania wewnętrzne, sesje Zgromadzenia odbywające się w trybie zdalnym) - mówi Kamila Rożnowska.

Ponadto pracownicy GZM do 1 czerwca 2021 roku korzystali z możliwości pracy w trybie zdalnym lub - w zależności od charakteru poszczególnych departamentów - hybrydowym. Zmieniono również zasady udziału w delegacjach zagranicznych, pracownik może odmówić wyjazdu ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, do którego podróż ta miałaby się odbyć.

- Gdy określone decyzje zostaną podjęte przez ustawodawcę, będziemy wówczas stosować się do nowo ustalonych zasad, których celem jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa - dodaje Rożnowska.