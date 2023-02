Urzędy wolne od kontroli trzeźwości?

Według przedstawicieli władz gmin i powiatów istniejąca od 21 lutego możliwość przeprowadzenia prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników nie jest potrzebna w urzędach. W tych miejscach nikt po spożyciu alkoholu czy zażyciu środków działających jak alkohol nie próbuje pracować.

Od 21 lutego przedsiębiorcy mogą dokonywać prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników.

Władze jednostek samorządu terytorialnego nie widzą konieczności wprowadzania prewencyjnej kontroli trzeźwości.

Jak twierdzą, przypadków stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwym lub „po spożyciu” u nich nie ma.

Od 21 lutego w kraju obowiązują nowe przepisy Kodeksu pracy, które umożliwiają pracodawcy przeprowadzenie prewencyjnej kontroli pracowników na okoliczność bycia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających działających podobnie do alkoholu. Wcześniej jednak musi on wprowadzić odpowiednie postanowienia do przepisów wewnątrzzakładowych - w drodze zmian w układzie zbiorowym czy regulaminie pracy lub obwieszczenia - i o tym pracowników poinformować, podając te zmiany do ich wiadomości.

Jak wiadomo, spora część pracodawców już się do tych zmian przygotowuje, zakupiła nawet alkomaty. Ale nie jednostki samorządu terytorialnego. Okazuje się, że w nich taka możliwość nie jest potrzebna - trzeźwość pracowników urzędów i jednostek podległych od lat nie budzi najmniejszych zastrzeżeń. Na to przynajmniej wskazują wyniki sondy, którą przeprowadził PortalSamorzadowy.pl.

W urzędach nie ma potrzeby wprowadzania przepisów o kontroli trzeźwości pracowników

- Kontrola trzeźwości? Jeśli ktoś ma problem z trzeźwością pracowników, to oczywiście powinien to zrobić. Ale u nas tego problemu nie ma. Przez dziewięć lat naszej pracy z burmistrzem mieliśmy tylko raz taką sytuację, że podejrzewaliśmy, iż jeden z pracowników jest w stanie nietrzeźwym. Wezwaliśmy policję, pracownik poddał się badaniu i okazało się, że wszystko jest w porządku. Więc jest spokój. Mamy odpowiedzialnych ludzi, dlatego nie będziemy wprowadzać tego przepisu - mówi Włodzimierz Zaręba, zastępca burmistrza Nowej Słupi.

- Dzisiaj każdy dba o swoje miejsce pracy - dodaje.

Robert Petka, z-ca wójta gminy Olszanica, również wskazuje na brak uzasadnienia dla takiego działania.

- W naszej praktyce - a pracujemy z wójtem już 16 lat - nie mieliśmy problemu związanego z nietrzeźwością pracownika. W związku z tym nawet się nie przymierzamy do wprowadzania takich przepisów. Uważamy, że nie jest to potrzebne - twierdzi.

Konieczności wprowadzania nowych przepisów wewnętrznych nie widzi również Stanisław Stępień, starosta pyrzycki.

- Jestem starostą już siedem lat i nigdy nie było potrzeby, żeby pracowników administracyjnych badać pod względem trzeźwości - argumentuje. - Oczywiście, na to wskazują moje dotychczasowe doświadczenia, ale nigdy nie wiadomo, co życie pokaże.

Etos urzędnika nie powinien być naruszany, zwłaszcza gdy nie ma takiej potrzeby

Zdaniem burmistrza Morawicy Mariana Burasa nietrzeźwość w pracy to pieśń przeszłości.

- U nas alkohol jest wykluczony. Pamiętam, że jak w 1990 r. zostałem wójtem, byli pracownicy, którzy przesadzali z alkoholem i oni szybko przestali pracować. Od tamtej pory nie zdarzyło się, żebym mógł kogoś podejrzewać o spożycie alkoholu. Dlatego alkomatów nie będziemy kupowali. Te przepisy są konieczne w większych zakładach pracy, ale nie w urzędach gmin - mówi.

Podkreśla przy tym, że taka prewencyjna kontrola trzeźwości wśród pracowników urzędu naruszałaby ich godność.

- Takie badania burzyłyby etos urzędnika, funkcjonariusza publicznego. Tu nie można nikogo sprawdzać, tu trzeba wierzyć. Chociaż wszyscy pamiętamy, że są takie gminy, gdzie taka kontrola uprzednia byłaby jak najbardziej na miejscu - stwierdza.

Wskazuje jednocześnie, tak jak i jego poprzednicy, że jeśli problemy z trzeźwością pracowników miałyby się pojawić, to na pewno samorządowcy skorzystają z pomocy służb zewnętrznych, głównie policji.

Przypomnijmy zatem, że w związku z wprowadzonym nowelizacją Kodeku pracy zakazem dopuszczania do pracy pracownika nietrzeźwego lub będącego pod wpływem środków działających podobnie jak alkohol, nietrzeźwość pracownika będzie mógł zbadać prewencyjnie pracodawca nawet wtedy, gdy pracownik nie okazuje oznak bycia pod wpływem alkoholu (lub innego środka), natomiast w sytuacji, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie nietrzeźwości, przez policję lub inne uprawnione służby.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.