W tych regionach zarabia się najlepiej

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było o 11,7 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (przed rokiem – wzrost o 5,7 proc.) i był to najwyższy wzrost od 2008 r. – podaje GUS.

Wzrost wynagrodzeń odnotowano we wszystkich województwach; największy w woj. małopolskim, śląskim i pomorskim, a najmniejszy zaś – w lubelskim i świętokrzyskim.

Płace w branży budowlanej wzrosły we wszystkich regionach. Ale powyżej średniej krajowej płacą tylko w trzech: na Mazowszu, na Dolnym Śląsku i na Podlasiu.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń-marzec br. wyniosło 6 338,46 zł i było o 11,7 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (przed rokiem – wzrost o 5,7 proc.).

Wzrost wynagrodzeń odnotowano we wszystkich województwach; największy w woj. małopolskim (o 14 proc.), a następnie w: śląskim (o 13,3 proc.), pomorskim (o 13,2 proc.), dolnośląskim (o 12,9 proc.), podlaskim (o 12,6 proc.) oraz lubuskim (o 11,8 proc.); najmniejszy – w lubelskim i świętokrzyskim (odpowiednio o 8,6 proc. i o 9,6 proc.).

Gdzie płacą najlepiej?

Najwyższy poziom wynagrodzeń wciąż utrzymywał się w województwie mazowieckim (117,7 proc. średniej krajowej). Wynagrodzenia wyższe niż średnie w Polsce odnotowano również w województwach: małopolskim (o 4 proc.), pomorskim (o 3,7 proc.), dolnośląskim (o 3,1 proc.) i śląskim (o 1,2 proc.).

Najniższy poziom wynagrodzeń odnotowano w Świętokrzyskiem (o 19 proc. mniej niż średnio w kraju). W grupie województw o najniższym wynagrodzeniu znalazły się także: woj. warmińsko-mazurskie, podkarpackie, lubelskie i podlaskie (odpowiednio o: 18,8 proc., 18 proc., 17,7 proc. i 15,2 proc. mniej niż średnio w kraju).

źrodło: GUS

Relacja przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw do średniej krajowej, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku poprawiła się w 6 województwach (od 2,1 p. proc. w woj. małopolskim do 0,1 p. proc. w lubuskim). W pozostałych pogorszyła się – od 2,3 p. proc. w lubelskim do 0,4 p. proc. w mazowieckim i warmińsko-mazurskim.

Rozpiętość w relacji do średniej krajowej między województwami o najwyższym i najniższym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw zwiększyła się o 0,2 p. proc. i wyniosła 36,7 p. proc.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przemyśle w regionach

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przemyśle w okresie styczeń-marzec 2022 r. wyniosło 6 273,37 zł i było o 10,1 proc. wyższe niż w 1 kwartale ub. roku (przed rokiem wzrost o 6,1 proc.). Wzrost odnotowano we wszystkich województwach, w tym największy w pomorskim (o 13,7 proc.), a następnie w woj. śląskim (o 13,1 proc.), dolnośląskim i podlaskim (o 11,9 proc.), zachodniopomorskim (o 10,4 proc.), małopolskim i warmińsko-mazurskim (o 10,3 proc.) oraz wielkopolskim (o 10,2 proc.). Najmniejszy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w przemyśle dotyczył województw lubelskiego (o 6,9 proc.) i mazowieckiego (o 7,3 proc.).