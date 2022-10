W urzędach trwa walka o pracownika. Oni są na przegranej pozycji

Presja płacowa, problemy kadrowe, nowe zadania, wysoka inflacja, kryzys energetyczny, trudne budżety, widmo kar za niewykonanie unijnych dyrektyw – to problemy, z którymi mierzą się lub za chwilę przyjdzie się samorządom. - Owszem, jesteśmy "zadaniowcami" i zrobimy, co do nas należy. Ale to wymaga wysiłku organizacyjnego i finansowego - mówi Grzegorz Cichy, burmistrz Proszowic i przewodniczący Unii Miasteczek Polskich.

Problem jest taki, że potrzebujemy zatrzymać kadry w urzędach, zwłaszcza jeżeli to miasta i miasteczka leżące w niedalekim sąsiedztwie dużych ośrodków - mówi Grzegorz Cichy. Tylko gdzie szukać pieniędzy na podwyżki , kiedy miejska kasa pustoszeje?

Samorządy zostały zobligowane do oszczędzania energii, ale co mają zrobić gminy które wcześniej zmodernizowały oświetlenie - wprowadzić zakaz ładowani telefonów, wietrzenia pokoi w urzędzie?

Przewodniczący Unii Miasteczek Polskich mówi też o trudnym wypełnianiu nowych zadań zleconych jak obsługa dodatków węglowych.

Grzegorz Cichy wskazuje na dwa działy w budżecie gminy, które tworzą największe koszty: presja płacowa i wynagrodzenia pracowników oraz oświata, w której - jak zaznacza - istotną kwotą są wynagrodzenia nauczycieli.

- Gminy miejsko-wiejskie mają ten problem, że subwencja na uczniów jest niewystarczająca. Rozdźwięk między subwencją oświatową a kosztami szkół i przedszkoli stał się tak duży, że każdego roku dokładamy miliony złotych, by prowadzić te placówki w należyty sposób. A te pieniądze mogłyby być wydawane na inne cele - mówi Cichy.

Ale nie będą, bo - wraz z kolejnymi wzrostami płacy minimalnej - rosną wydatki na wynagrodzenia.

- Te dwa najbardziej problematyczne działy w budżecie wzrastają dlatego, że mocno zwiększa się pensja minimalna. (...) To spowoduje spłaszczenie wynagrodzeń. Problem jest taki, że my potrzebujemy zatrzymać kadry w urzędach, zwłaszcza jeżeli to miasta i miasteczka leżące w niedalekim sąsiedztwie dużych ośrodków - Wrocławia, Warszawy, Krakowa. Te duże miasta, ich instytucje - miejskie czy wojewódzkie - są w stanie na "dzień dobry" zaoferować 1-2 tys. zł więcej, niż my możemy zapłacić w naszym urzędzie. Odpływ pracowników, ich rotacja, jak i walka o fachowych ludzi pomiędzy instytucjami, są widoczne - przyznaje Grzegorz Cichy.

Poniżej - całość rozmowy z Grzegorzem Cichym, burmistrzem Proszowic i przewodniczącym Unii Miasteczek Polskich:

Pytanie, gdzie szukać pieniędzy, by zatrzymać pracowników?

- Planujemy ok. 15 procent podwyżki, ale to ma zrekompensować koszty inflacji. Jeżeli rzeczywiście będą pieniądze, które rząd zaplanował do przekazania samorządom w trzech transzach - do wykorzystania na różne cele - i będziemy mieć możliwość techniczną, to spróbujemy część z tych pieniędzy przeznaczyć na podwyżki dla pracowników - mówi samorządowiec. - Przy 17-procentowej inflacji te 15-proc. podwyżki nie są bowiem w stanie pokryć utraty wartości pieniądza.

Problematyczne oszczędzanie energii w gminach. Zakazy nie wystarczą

Problemy płac, wysokiej inflacji, rotacji pracowników i trudnych budżetów nie są jedynymi kłopotami, z jakimi przychodzi obecnie mierzyć się samorządowcom w całym kraju.

- Ostatnio dyskutowaliśmy w gronie członków Unii Miasteczek Polskich o obowiązku oszczędności w samorządach i karania wójtów/burmistrzów/prezydentów miast za niewywiązanie się z tego zapisu. To wymogi narzucone przez rząd, ale wynikające z decyzji Unii Europejskiej o zmniejszeniu zapotrzebowania na gaz i energię elektryczną. Nie jest to łatwe do wykonania - zwłaszcza przez samorządy, które zmodernizowały oświetlenie, wymieniły lampy na ledowe, mają nowoczesne systemy zarządzania. Będziemy teraz wyłączać lampy w nocy, ryzykować bezpieczeństwem mieszkańców? - zastanawia się Grzegorz Cichy, burmistrz Proszowic i przewodniczący Unii Miasteczek Polskich.

Samorządy szukają sposobów na oszczędzanie energii. Zdaniem Grzegorza Cichego wyłączanie lamp nocą nie jest dobrym pomysłem na taką redukcję... (fot. pixabay

Burmistrz wskazuje na przykłady działań, które podejmują samorządowcy, by oszczędzać na energii.

- Słyszałem, że wójt jednej z gmin zarządził zakaz ładowania telefonów komórkowych w urzędzie, inny zakazał wietrzenia pokojów... To poszukiwanie oszczędności, które nie wiem czy w skali wydatków urzędu będą realne, znaczące. Można wyłączyć iluminacje budynków czy nie włączać oświetlenia świątecznego, ale to trochę przygnębiające, że nie zapalimy choinki... Obawiam się, że to nie da aż takiego spodziewanego efektu, by prądu można było w bilansie od grudnia do grudnia przyszłego roku zużyć od 10 czy 20 proc. mniej. I to nas martwi, bo odpowiedzialność za obniżenie zużycia energii spoczywa na wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta. Praktyczna realizacja tego zadania może być bardzo trudna - przyznaje Cichy.

Łatwo powiedzieć: wypłacajcie dodatek węglowy. Rzeczywistość skrzeczy

W rozmowie z Portalem Samorządowym włodarz Proszowic i przewodniczący Unii Miasteczek Polskich mówi też o nowych zadaniach zleconych, jak wyplata dodatku węglowego.

- Ciągle jesteśmy obarczani nowymi zadaniami, czy w związku z napływem uchodźców, czy z kryzysem węglowym, w tym dystrybucją i praktycznie sprzedażą tego surowca. Wcześniej był dodatek węglowy i przyjmowanie wniosków o jego wypłatę lub Centralna Baza Emisyjności Budynków - mówi Cichy.

I wskazuje, że to trzeba wykonać, ale by to zrobić, trzeba do tego namówić pracowników.

- W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Proszowicach kilkanaście osób prawdopodobnie będzie przyjeżdżać do pracy w dwie kolejne soboty, żeby wprowadzić wszystkie wnioski o wypłatę dodatku węglowego do systemu. Te zadania są łatwo cedowane na samorząd... Kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta miasta są rozsiane w ponad 300 ustawach i ciągle okazuje się, że jak nie ma komu wykonać jakiegoś zadania, należy wskazać samorząd - przypomina.

W jego opinii rządzący niekiedy za szybko i w nieprzemyślany sposób podejmują decyzję o narzuceniu na samorządy kolejnych obowiązków.

- Oczekiwalibyśmy, by proces konsultacji przepisów prawa nie polegał jedynie na zamieszczeniu projektu ustawy czy rozesłaniu go do samorządowych korporacji, ale żeby zapoznały się z nim np. Regionalne Izby Obrachunkowe, które będą nas z realizacji zapisów tego projektu rozliczać - konkluduje burmistrz Proszowic i przewodniczący Unii Miasteczek Polskich.

