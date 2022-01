W urzędzie bezpieczniej niż w galerii. Praca zdalna konieczna?

Urzędnicy administracji publicznej przejdą na pracę zdalną - tak zapowiedział minister zdrowia w związku z ogromnym przyrostem liczby nowych zakażeń COVID-19.

Urzędy miasta już od niemal dwóch lat pracują w reżimach sanitarnych. Ograniczono liczbę petentów poprzez system kolejek a ponadto zachęca się do załatwiania spraw przez internet.

- Od dawna obserwujemy co się dzieje i na bieżąco reagujemy. Czasem działamy szybciej niż rząd - mówią urzędnicy.

Ministerstwo Zdrowia chce zaostrzenia obostrzeń sanitarnych w urzędach administracji publicznej.

- Zdecydowaliśmy o obowiązku przejścia administracji publicznej na pracę zdalną. Oczywiście z wyjątkiem tych zadań, które muszą być realizowane dla obywateli - mówił minister Adam Niedzielski na środowej konferencji.

Streszczenie projektu rozporządzenia ukazało się w czwartek 20 stycznia, i jest odpowiedzią na duży przyrost zakażeń COVID-19.

Urząd bezpieczniejszy niż galeria handlowa

Ze streszczenia projektu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia wynika jednoznacznie, że najważniejsza zmiana dotyczyć będzie przejścia urzędników (tam gdzie się da) na pracę zdalną. Nie będzie to dla nich nowość, bo podobne przepisy obowiązywały już w 2020 r. Czy teraz jest to konieczne?

- Moim zdaniem urzędy są bezpieczniejsze w porównaniu z tym, co można zaobserwować na zewnątrz. U nas jest obowiązek noszenia maseczek, są płyny dezynfekujące, do minimum ograniczamy kolejki. Nawet nasi urzędnicy ograniczyli przemieszczanie się pomiędzy wydziałami, jest mniej spotkań. Tymczasem petenci do nas przychodzą, załatwiają sprawy a potem idą do galerii handlowej, sklepu czy do kina - mówi Grzegorz Marcjasz, sekretarz urzędu miejskiego w Opolu. - My od dawna obserwujemy to co się dzieje i na bieżącą przeorganizowujemy naszą pracę. Działamy szybciej niż rząd - dodaje.

Reżim w urzędach już jest

Jak na razie nie są znane szczegóły rozporządzenia, którego opublikowanie planowane jest w I kwartale 2022 r. W uzasadnieniu czytamy jednak, że będzie chodziło przede wszystkim o zmniejszenie liczby kontaktów pomiędzy pracownikami urzędów administracji publicznej, jak również kontaktów urzędników z petentami.