Wakaty na urzędniczych stanowiskach. Można przebierać w ofertach

Wakaty czekają na pracowników w wielu wydziałach urzędu miasta w Poznaniu.

Praca w urzędzie oznacza stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, dodatki za wysługę lat, trzynastą pensję, nagrody jubileuszowe oraz system uznaniowych premii finansowych, a także pakiet świadczeń socjalnych.

Wydział Finansowy UMP poszukuje specjalistów do spraw prawno-podatkowych oraz ds. obsługi zadłużenia, a Biuro Kontroli - osoby do spraw kontroli organizacyjnej.

Wolne etaty są również w Gabinecie Prezydenta - tam pracę mogą dostać specjaliści w zakresie komunikacji społecznej czy mediów społecznościowych. Z kolei Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zatrudni pracowników ds. zabytków nieruchomych oraz ds. zabytkowej zieleni.

Nabór trwa także w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMP - tam poszukiwane są osoby ds. gospodarki odpadami i ds. aplikacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Etaty czekają również na specjalistów z zakresu wymiaru opłaty oraz umów i rozliczeń. Osoby do rozliczeń wynagrodzeń szuka też Wydział Organizacyjny UMP.

W Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych pracę znajdą specjaliści z zakresu uprawnień komunikacyjnych oraz archiwum akt komunikacyjnych, a w Wydziale Informatyki - ds. analiz i wdrożeń oraz ds. zarządzania siecią komputerową.

Oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta trzeba składać przez internet. Można je znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza - wystarczy go wypełnić, nie trzeba wysyłać listu motywacyjnego i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty można też składać w wersji papierowej w Biurze Podawczym urzędu (pl. Kolegiacki 17). Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych.

Kto może zostać urzędnikiem?

Zgodnie z ustawą urzędnikiem może zostać osoba, która jest obywatelem polskim, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. Co więcej, ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Ile zarabia urzędnik

Urząd Miasta deklaruje, że może zaoferować stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Oprócz tego w grę wchodzą dodatki za wysługę lat od pięciu do dwudziestu procent wynagrodzenia zasadniczego, trzynasta pensja, nagrody jubileuszowe oraz system uznaniowych premii finansowych. Do tego jeszcze pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki) i przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Wynagrodzenie miesięczne ustalane jest z uwzględnieniem wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia.