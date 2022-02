Wakaty, oferty pracy, zarobki w urzędach. Czy samorządy czeka kadrowa zapaść?

W urzędzie gminy Terespol nieobsadzonych stanowisk wprawdzie obecnie nie ma, jednak brakujących pracowników udało się tam znaleźć tylko dlatego, że władze tej gminy zdecydowały się zatrudniać ludzi bardzo młodych, bez doświadczenia, tuż po szkole. Nie było innego wyjścia.

Krzysztof Iwaniuk mówi, że największy problem jest w przypadku stanowisk, gdzie potrzebne jest techniczne wykształcenie.

- Ci, którzy są chętni do pracy w urzędzie, są często po kierunkach, które z potrzebnymi kwalifikacjami nie mają nic wspólnego - mówi wójt Terespola. - Zgłaszają się kandydaci np. po obronie narodowej, historii, psychologii, socjologii czy nawet po „turystyce pielgrzymkowej”.

Czyli tacy, dla których na rynku pracy jest najmniej ofert. Dotyczy to także wielu innych samorządów, bo i one wskazują, że największy problem mają z obsadzeniem stanowisk, w których potrzebne jest wykształcenie techniczne. Tak jest m.in. w konińskim magistracie, gdzie dotyczy to np. budownictwa, geodezji i urbanistyki. Na takie stanowiska zgłasza się tam mała liczba chętnych i czasem trzeba powtarzać konkurs.

Podobnie wygląda to w Świdnicy. - Największym problemem jest zatrudnienie pracowników wykształconych kierunkowo, czyli technicznie i ekonomicznie - mówi Magdalena Dzwonkowska ze świdnickiego magistratu. - Kandydatów ubiegających się o pracę np. w Wydziale Inwestycji czy też w Wydziale Dróg i Infrastruktury Miejskiej jest o wiele mniej niż na stanowiska administracyjne związane z obsługą klientów.

Urząd Miasta Bolesławiec ma duży kłopot ze znalezieniem specjalistów od dróg, bo są oni na tamtejszym rynku pracy rozchwytywani. Większości samorządów trudno znaleźć informatyków. Tak jest nie tylko w dużych miastach, np. w Urzędzie Miasta St. Warszawy, ale i w mniejszych ośrodkach.

– Największy problem mamy właśnie z zatrudnianiem informatyków – mówi Agnieszka Skupień, rzecznik rybnickiego urzędu miasta. – Tu mamy duże rotacje, a kandydaci do pracy mówią, że oferowane przez nas wynagrodzenia są za niskie. Bardzo duże problemy mieliśmy też w wydziale architektury, gdzie obsadzanie wakatów zajęło nam pół roku. Trudno bowiem znaleźć ludzi z uprawnieniami.

Podobnie jest w warszawskim magistracie, gdzie oprócz specjalistów IT największy problem jest ze znalezieniem osób, zajmujących się koordynacją inwestycji i remontów, w których przypadku niezbędne są uprawnienia budowlane.

Ale lista specjalistów, z których znalezieniem samorządy mają duże trudności, jest o wiele dłuższa. W Urzędzie Miasta Częstochowy wakaty są w wydziale mienia i nadzoru właścicielskiego, który zajmuje się m.in. sprzedażą oraz dzierżawą miejskich nieruchomości czy przekształcaniem użytkowania wieczystego w prawo własności.

Czytaj też: Oferty dla nauczycieli. Można zacząć pracę niemal natychmiast

A będzie gorzej

Zdaniem wójta Iwaniuka problem samorządów ze znalezieniem pracowników będzie narastał. W wielu miastach i gminach on już narasta. - Biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy - utrzymujący się od kilku lat tzw. rynek pracownika, dynamikę podwyższania wynagrodzeń przez pracodawców komercyjnych, ograniczanie możliwości finansowych samorządów i lokalny, mocno konkurencyjny rynek pracy - pozyskiwanie nowych pracowników staje się coraz trudniejsze - mówi Wojciech Kasprzak, dyrektor wydziału organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania.

Doświadczają też tego m.in. gminy wiejskie, położone w pobliżu dużych miast.

– Jak pokazują procedury rekrutacyjne, przeprowadzane w ostatnich miesiącach w naszym urzędzie gminy, coraz trudniej jest nam znaleźć pracowników na stanowiska urzędnicze – opowiada Tadeusz Czajka, wójt podpoznańskiej gminy Tarnowo Podgórne. - Tym bardziej, że na rynku pracy konkurujemy z wieloma podmiotami komercyjnymi. W gminie Tarnowo Podgórne jest ponad 55 tys. miejsc pracy.

Jak zwraca uwagę wójt Czajka, problem pogłębia fakt, że na samorządy, a co za tym idzie na pracowników samorządowych, nakładane są kolejne obowiązki. - Dodatkowo z naszej strony duży nacisk kładziemy na profesjonalną obsługę klienta – mówi wójt Tarnowa Podgórnego. - Oznacza to, że praca urzędnika wymaga coraz wyższych kwalifikacji oraz stałego poszerzania wiedzy.

Jak zastąpić fachowca?

Jest jeszcze inny problem. Ja słyszymy w dziale kadr rybnickiego magistratu, nabory są słabe, bo jeśli nawet zgłaszają się osoby spełniające formalne wymogi, to rezygnują, gdy dowiadują się, ile będą zarabiać, w jakich godzinach będą pracować i ile będą mieć obowiązków. Wciąż bowiem pokutuje mit, że zatrudnieni w urzędach... się nie przepracowują.

Liczba wakatów w rybnickim magistracie wynosi obecnie 6,5 etatu. Kilka nieobsadzonych stanowisk ma też Urząd Miasta Bolesławiec. W naborach nie zgłasza się nikt lub kandydaci nie spełniają formalnych wymogów. Dwa ostatnie przykłady z Bolesławca to stanowisko podinspektora ds. zieleni i ochrony środowiska i podinspektora ds. administracji dróg w Wydziale Zamówień Publicznych – w tych przypadkach żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów. Także bolesławieckiemu magistratowi trudno konkurować – z jego poziomem wynagrodzeń – na tamtejszym rynku pracy.

To prowadzi też do innego niepokojącego zjawiska: sporej liczby odejść, z czym musi mierzyć się dziś wiele innych samorządów. Z dużą rotacją pracowników boryka się Urząd Miasta i Gminy w Strzegomiu.

Odchodzących często trudno zastąpić. Szczególnie dotyczy to specjalistów z dużym doświadczeniem (np. geodetów), kierowników referatów.

Jak samorządy próbują sobie z tym radzić? - Polityka kadrowa naszego urzędu jest taka, żeby w przypadku odejścia pracownika np. na emeryturę czy do innego pracodawcy w miarę możliwości rozdzielać jego obowiązki pomiędzy pozostałych pracowników danego wydziału – mówi Anita Wanjas, rzecznik prezydenta Konina. - W ramach naborów wewnętrznych możliwe jest także przejście pracowników z jednych wydziałów do innych.

Taki nabór wewnętrzny, przechodzenie z jednego wydziału do drugiego, stosuje się też w częstochowskim magistracie, jeśli ktoś chce sprawdzić się na nowym stanowisku. Warunek jest jeden: że nie spowoduje to pogorszenia pracy wydziału czy referatu, który taka osoba opuszcza.

W Urzędzie Miasta Częstochowy do radzenia sobie z brakiem pracowników służy także m.in. system wewnętrznych awansów. Polega on m.in. na tym, że jeśli jakiś specjalista czy kierownik referatu odchodzi na emeryturę, to wcześniej szuka się ich następców wśród zatrudnionych już pracowników urzędu.

Jeszcze innych metod używa Urząd Gminy Tarnowo Podgórne. - Zależy mi na tym, by rozwijać zespół profesjonalnych, zaangażowanych pracowników w urzędzie gminy, dlatego inwestujemy w zapewnianie nowoczesnych warunków pracy - mówi wójt tej gminy Tadeusz Czajka. - Atutem jest także stabilność zatrudnienia w naszym urzędzie.

Ile naprawdę zarabia urzędnik samorządowy?

Głównym jednak problemem pozostaje poziom wynagrodzeń w samorządach. W przypadku większości stanowisk są one obecnie zbyt niskie, by samorząd był traktowany jako atrakcyjne miejsce pracy.

W rybnickim magistracie wynagrodzenie podstawowe na najniższym stanowisku, czyli młodszego referenta, to 3,3 tys. zł brutto. W Urzędzie Gminy Terespol szeregowi pracownicy też zarabiają tylko nieco powyżej minimalnej pensji.

Głośnym echem odbił się niedawny protest pracowników Urzędu Miasta w Olsztynie, którzy domagali się podwyżek wynagrodzeń. Wskazywali oni, że co czwarty pracownik olsztyńskiego magistratu zarabia niewiele ponad płacę minimalną, a niektórzy mają wynagrodzenie zasadnicze na poziomie tej płacy. Związkowcy z olsztyńskiego urzędu miasta podawali też przykłady: podinspektorów z Wydziału Administracyjno-Gospodarczego zarabiających 2,8 tys. zł, z Biura Obsługi Klienta - otrzymujących 2970 zł, głównego specjalisty w Biurze Rady Miasta ze stażem powyżej 20 lat zarabiającego 3040 zł czy inspektora w Wydziale Geodezji z pensją w wysokości 2,8 tys. zł.

Te dane kłócą się ze ubiegłorocznymi statystykami GUS. Urząd podawał, że średnie zarobki w samorządach to 5,3 tys. zł brutto. Jednak doradzająca samorządom i instytucjom firma Aesco Group stwierdziła wówczas, że te dane GUS są znacząco zawyżone, m.in. dlatego, że uwzględniono w nich nie tylko pensje zasadnicze, ale i trzynastki, dodatki, premie, nagrody i odprawy.

Według zeszłorocznych szacunków Aesco Group rzeczywiste średnie wynagrodzenie w samorządach to 3740 zł brutto. I jak podkreślali przedstawiciele tej firmy, przy takim poziomie zarobków samorządy czeka zapaść.

Czytaj też: Wynagrodzenia w samorządach. Ile powinien zarabiać urzędnik?