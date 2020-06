Ważna dla samorządów zmiana w ustawie o PPK

Zmianę wprowadzono w ramach tzw. Tarczy 4.0. O zmianę przepisów jeszcze w styczniu apelowała Unia Metropolii i Związek Powiatów Polskich.

Strona samorządowa argumentowała swoje stanowisko tym, że inaczej osobno umowy podpisywałby urząd, osobno dyrektorzy szkół, przedszkoli, bibliotek i innych jednostek organizacyjnych JST.

- Zmiana na pewno ułatwi wdrożenie PPK zwłaszcza u małych pracodawców samorządowych - komentuje Związek Powiatów Polskich.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 7 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa może, w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego, dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zatrudniające zawrą umowy o zarządzanie PPK.

Wybór dokonywany jest w porozumieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych działających w jednostkach organizacyjnych objętych wyborem. Co istotne, rozwiązanie ma charakter fakultatywny, z którego organ wykonawczy może ale nie musi skorzystać.

Dodatkowo w art. 7 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wprowadzono przepis, że do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.

Przypomnijmy, celem Pracowniczych Planów Kapitałowych jest pobudzenie u Polaków skłonności do samodzielnego oszczędzania na starość. Pomóc im w tym mają pracodawcy oraz rząd.

Pierwsze PPK wprowadziły największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób - od 1 lipca 2019 r. Przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 50 osób musiały założyć PPK od 1 stycznia 2020 r., a termin dla zatrudniających co najmniej 20 osób - od 1 lipca 2020 r. Pozostałe podmioty będą musiały stosować ustawę od 1 stycznia 2021 r. Ten ostatni termin obowiązuje też podmioty należące do sektora finansów publicznych.