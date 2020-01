Wielkopolska: województwo wesprze matki wracające do pracy?

Działająca przy Semiku Województwa Wielkopolskiego Komisja Rodziny i Polityki Społecznej omówiła wstępne założenia do programu „Mama wraca do pracy”, który miałby pomagać w zatrudnieniu młodych kobiet w roli asystenta rodziny. Tymczasem w grudniu radni nie zgodzili się, żeby środki na ten cel wpisać do budżetu.