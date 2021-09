Włodarze i skarbnicy zarobią więcej. Niebawem nowe rozporządzenie

Konieczność wydania przez Radę Ministrów nowego rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wynika z uchwalenia ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Ustawa, która czeka jeszcze na podpis prezydenta Andrzeja Dudy, m.in. zmieniła dotychczasowy miesięczny limit maksymalnego wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie wyboru, podwyższając go do 11,2-krotności kwoty bazowej.

Dotychczas samorządowcy zatrudnieni na podstawie wyboru mogli zarobić maksymalnie 12 525 zł brutto miesięcznie. Po zmianach limit ten będzie wynosił 20 041,50 zł brutto. Wzrosną też uposażenia zastępców i skarbników.

Zmiana ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe została przyjęta przez Sejm RP 17 września 2021 r. W życie powinna wejść pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Póki co jednak oczekuje jeszcze na podpis prezydenta Andrzeja Dudy.

Niedawno pisaliśmy za Związkiem Gmin Wiejskich, że sama ustawa jeszcze sprawy wzrostu wynagrodzeń nie załatwia, dlatego samorządowcy z gmin wiejskich apelowali o jak najszybsze przygotowanie i wdrożenie rozporządzenia płacowego.

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano właśnie informację o planowanym wydaniu jeszcze w III kwartale br. rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

„Konieczne jest pilne rozpoczęcie prac nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów ze względu na brak przepisu utrzymującego w mocy obecne rozporządzenie oraz konieczność wejścia w życie rozporządzenia wraz z ustawą. Rada Ministrów została upoważniona do określenia, w drodze rozporządzenia, warunków i sposobu wynagradzania pracowników samorządowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych (tj. osób zatrudnionych na podstawie wyboru), w tym maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego” - czytamy w uzasadnieniu.

Wójt, burmistrz czy prezydent z możliwą podwyżką o 7,5 tys. zł

Wspomniana już ustawa z 17 września 2021 r. zmieniła dotychczasowy miesięczny limit maksymalnego wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie wyboru (art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych).

Dotychczas była to 7-krotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, a teraz będzie to 11,2-krotność. Przeliczając to na konkretne kwoty – maksymalny poziom wynagrodzenia wzrośnie z 12 525 zł brutto miesięcznie, do 20 041,50 zł brutto miesięcznie.