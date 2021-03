Włodarze nie chcą powtórki ze spisu rolnego. Senat pomoże?

Po ubiegłorocznym doświadczeniu ze spisu rolnego, kiedy to wójtom i burmistrzom nie wypłacono nagród za pełnienie funkcji komisarzy spisowych, samorządowcy zamierzają zwrócić się do Senatu o zmiany w procedowanej ustawie. – Zapis powinien mówić o wynagrodzeniu, a nie nagrodzie. To dodatkowe zadanie, jakie wykonują poza obowiązkami wójta i burmistrza i ponoszą za nie odpowiedzialność – argumentują przedstawiciele samorządowych związków i stowarzyszeń.