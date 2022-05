Wraca egzamin na urzędnika mianowanego. Terminy, wymagania, zasady

O mianowanie może ubiegać się osoba, która jest pracownikiem służby cywilnej, z co najmniej trzyletnim stażem. Można ubiegać się o mianowanie po upływie dwóch lat, jednak konieczna jest do tego zgoda dyrektora generalnego urzędu. Jeżeli chodzi o wykształcenie, urzędnik mianowany musi być co najmniej magistrem lub posiadać równorzędny tytuł naukowy. O mianowanie mogą się także ubiegać żołnierze rezerwy.

Niezbędna jest znajomość co najmniej jednego języka obcego z krajów Unii Europejskiej lub jednego z następujących języków: arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński.

Wspomniane postępowanie kwalifikacyjne to jeden z dwóch sposobów, na uzyskanie mianowania. Drugim jest ukończenie 18-miesięcznego kursu kształcenia stacjonarnego, organizowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Następnie należy zwrócić się o mianowanie do szefa Służby Cywilnej. Wnioski rozpatrywane są co roku w terminach 1 stycznia - 31 maja.

Przed mianowanie, kandydat musi złożyć śłubowanie:

"Ślubuję służyć Państwu Polskiemu, przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, sumiennie i bezstronnie wykonywać obowiązki urzędnika służby cywilnej zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą".