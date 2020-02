WSA: Wydawanie decyzji czyni z pracownika gminy funkcjonariusza publicznego

Nawet wąski zakres kompetencji decyzyjnej to przesłanka stanowiąca o tym, że pracownik administracji samorządowej staje się funkcjonariuszem publicznym - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Oznacza to, że zarobki takiego pracownika muszą być jawne.

Co do tego, że zarobki funkcjonariuszy publicznych są jawne, nie ma wątpliwości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku rozpoznał sprawę skargi na bezczynność wójta, który miał udzielić niepełnej informacji publicznej o zarobkach pracowników pełniących funkcje publiczne.

WSA wyjaśnił, że takim pracownikiem jest każdy, komu przysługuje "nawet wąski zakres kompetencji decyzyjnej".

Sprawa rozpoczęła się latem 2019 r. Do urzędu jednej z gmin w woj. pomorskim wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Jeden z mieszkańców prosił o pełny wykaz wynagrodzenia brutto za styczeń i lipiec 2019 r. osób zatrudnionych w urzędzie, które pełnią funkcje publiczne. Wnioskodawca prosił także o podanie imion i nazwisk takich osób, pełnionego stanowiska oraz wszystkich dodatków do wynagrodzenia wraz z rozbiciem na dodatki specjalne i funkcyjne.

Choć gmina odpowiedziała w terminie na wniosek, nie zadowolił on mieszkańca. Otrzymał on wykaz wynagrodzeń wójta gminy, jego zastępcy, skarbnika, sekretarza oraz kierownika referatu administracyjno-organizacyjnego. Mieszkaniec uznał informację za niepełną i zwrócił się o jej uzupełnienie. W kolejnej odpowiedzi, wójt stwierdził, że informacja była pełna, co można potwierdzić m.in. za pośrednictwem strony internetowej urzędu, gdzie znajduje się wykaz wszystkich pracowników pełniących funkcje publiczne. To również nie zadowoliło mieszkańca i skierował skargę na bezczynność do sądu administracyjnego.

WSA podkreślił przede wszystkim, że informacje dotyczące osób pełniących funkcje publiczne są jawne. Problematyczne dla organów samorządowych może być jednak określenie, który z pracowników posiada taki status. Wykaz taki osób znajduje się w Kodeksie Karnym.

Jak czytamy w art. 115, funkcjonariuszem publicznym jest m.in.: osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych.

Jednak jak dalej wyjaśnił sąd, rozumienie pojęcia "osoby pełniącej funkcję publiczną" na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej, jest o wiele szersze niż w Kodeksie Karnym. Zdaniem WSA, za funkcjonariusza publicznego należy uznać wszystkie osoby, które uzyskują "znaczny wpływ na treść decyzji o charakterze ogólnospołecznym".

"Dlatego też podmiotem pełniącym funkcję publiczną jest także osoba, której przysługuje co najmniej wąski zakres kompetencji decyzyjnej w ramach instytucji publicznej. Chodzi tu o takie stanowiska i funkcje, których sprawowanie jest równoznaczne z podejmowaniem działań wpływających bezpośrednio na sytuację prawną innych osób lub łączy się co najmniej z przygotowywaniem decyzji dotyczących innych podmiotów" - czytamy w uzasadnieniu wyroku.

WSA zarzucił także wójtowi, że w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, nie tylko nie wykazał, ale nawet nie wskazał, że w urzędzie poza osobami wymienionymi w piśmie, nie ma innych osób pełniących funkcje publiczne. W kwestii strony internetowej, do której urząd odesłał mieszkańca są zauważył, że funkcjonariuszami publicznymi w omawianej gminie, są: wójt, zastępca wójta, sekretarz, skarbik oraz kierownicy referatów: inwestycyjno - technicznego, komunalnego, organizacyjnego, administracyjnego, finansowo - budżetowego, podatkowego. Stąd wniosek sądu, że informacja udzielona przez gminę nie była kompletna.

Ostatecznie sąd zobowiązał gminę do udzielenia pełnej informacji mieszkańcowi. Odrzucił jednak jego wniosek o ukaranie wójta grzywna. WSA uznał, że nie doszło do rażącego naruszenia prawa a jedynie złej interpretacji przepisów.