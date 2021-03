Wynagrodzenia burmistrzów powinny być dwa razy wyższe

Przypomnijmy, w połowie 2018 r. rozporządzenie „obcięło” o 20 proc. minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wprawdzie w wielu gminach czy miastach radni zdecydowali wtedy o podniesieniu innych składowych wynagrodzenia, jak dodatek specjalny czy funkcyjne, by włodarze nie byli zbytnio „stratni”, ale mimo to ich miesięczne wynagrodzenie nie może przekroczyć siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Kwota bazowa od 2017 r. pozostaje na niezmienionym poziomie 1 789,42 zł. Oznacza to, że maksymalne wynagrodzenie wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (także marszałków i starostów) nie może przekroczyć 12 525,94 zł.

12 525,94 zł pomnożone przez 13 (12 miesięcy w roku plus trzynastka) daje kwotę 162 837,22 zł. Do tego mogą jeszcze dojść np. nagrody jubileuszowe.

Sprawdziliśmy losowo kwoty zadeklarowane w oświadczeniach majątkowych włodarzy za 2019 r. za pracę w Urzędzie Miasta/Gminy:

prezydent Opola – 141 771,98 zł brutto;

prezydent Płocka – 136 479,98 zł;

prezydent Stalowej Woli – 135 879,09 zł;

burmistrz Wołomina – 136 069,81 zł;

burmistrz Czeladzi – 179 960,95 zł;

burmistrz Kamienia Pomorskiego – 130 091,93 zł;

wójt Baranowa – 112 375,65 zł;

wójt Kleszczowa – 125 173,65 zł;

wójt gminy Orla – 126 180,28 zł.

Dużo to czy mało?

Piotr Palutkiewicz przyznaje, że przy formalnej dominancie zarobków na poziomie 2 500 zł netto, zarobki najważniejszych osób w urzędach mogą się wydawać niezwykle wysokie. Ale nie w porównaniu z tym, co płaci biznes.

– Menadżerowie dużych korporacji, odpowiadający za zdecydowanie mniejszy budżet, odpowiadający za zdecydowanie mniejszy zakres kierowania i mniejszą liczbę pracowników, osiągają zarobki rzędu 25-30 tys. zł (choć oczywiście są osoby, które zarabiają miesięcznie wielokrotność tej kwoty). To mniej więcej mediana wynagrodzenia menadżerów wysokiego szczebla – w podstawie, do tego dochodzą oczywiście elastyczne składniki wynagrodzenia w postaci premii bądź bonusów za osiągnięcie wyników. Porównując to do 10-12 tys. zł, jakie płacimy osobom, które odpowiadają za zarządzanie zdecydowanie większymi budżetami, mają większą odpowiedzialność – odpowiedzialność za otoczenie nas wszystkich, a nie jedynie swojej firmy czy majątek akcjonariuszy – to pokazuje skalę dysproporcji między wynagrodzeniami – mówi ekspert Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Czytaj też: Porozumienie samorządów: trzeba wrócić do rozmów o wynagrodzeniach włodarzy

Wprost – złym i nieżyciowym – nazywa obecny system Jacek Gursz, burmistrz Chodzieży, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

– System nie jest dziś dostosowany do warunków rynku pracy. Ograniczenia wynagrodzeń powodują, że samorząd ze względów finansowych traci specjalistów odchodzących do innych sektorów życia gospodarczego. Dotyczy to zarówno wójtów, burmistrzów i prezydentów, ale także szefów jednostek budżetowych i wydziałów w urzędach – komentuje.

Jak dodaje, aktualny system nie uwzględnia stopnia odpowiedzialności prawnej i karnej osób zarządzających. Nie jest także motywujący.

– Brakuje możliwości premiowania lub nagradzania za osiągnięcia. W sektorze prywatnym pracownik osiągający sukcesy, zdobywający np. dla firmy środki zewnętrzne, często jest doceniany w formie dodatkowej nagrody. W samorządzie wójt zdobywający skutecznie środki zewnętrze dla gminy nie ma możliwości otrzymania nagrody. Niesprawiedliwe jest to, że często wójt, burmistrz lub prezydent otrzymują dużo niższe wynagrodzenie niż jego kierownicy, szefowie spółek, a nawet skarbnik czy sekretarz – kontynuuje Gursz.

Pieniądze polityków to drażliwy temat

– Bycie wójtem to nie tylko formalne obowiązki. To także sprawy codzienne, o których kandydując na stanowisko się nie myśli, spotkania, na które nie wypada przyjść z pustymi rękami. Polskie prawo nie przewiduje czegoś takiego, jak fundusz reprezentacyjny dla włodarzy, mimo że pełnią oni takie funkcje. Nowy garnitur jest swego rodzaju uniformem dla włodarza. Oczywiście możemy założyć, że prezydent Warszawy czy Wrocławia nie ma z tym problemu, ale Polska to nie Warszawa, Wrocław czy nawet 16 miast wojewódzkich. W Polsce mamy ok. 2,5 tys. gmin, gdzie budżety są zdecydowanie niższe niż w dużych miastach – dodaje w rozmowie z PortalSamorzadowy.pl Mariusz Gołaszewski.

Ale faktem jest, że temat podwyżek dla włodarzy zawsze wywołuje sporo emocji.

- Nie lubimy rozmawiać o swoich zarobkach, natomiast bardzo emocjonują nas zarobki innych osób, szczególnie tych, którzy zarabiają dużo w porównaniu ze średnią. A wynagrodzenia polityków czy rządzących rozgrzewają do czerwoności społeczności na całym świecie - podkreśla Piotr Palutkiewicz.

W ubiegłym roku burzę wywołał projekt ustawy o podwyżkach dla posłów oraz osób sprawujących niektóre funkcje publiczne. Na podstawie tego projektu pensje samorządowców obliczane miały być na podstawie wynagrodzenia sędziego Sądu Najwyższego. Marszałkowie (członkowie zarządu województwa) mieliby zarabiać maksymalnie do 75 proc. tej podstawy, czyli około 15 tys. zł brutto. Starości (członkowie zarządu powiatu) do 11,6 tys. zł brutto, czyli 58 proc. podstawy. Z kolei burmistrzowie, wójtowie i prezydenci miast maksymalnie do 70 proc. podstawy, czyli 14 tys. zł brutto.

Ostatecznie Senat projekt odrzucił, a posłowie się z niego wycofali. Projekt skrytykowali wtedy nawet samorządowcy, uznając proponowane zmiany za nieprzemyślane, nielogiczne.

- Aby państwo funkcjonowało dobrze, muszą być zachowane relacje pomiędzy stanowiskami i funkcjami w całej sferze publicznej. Dlatego zmiany dotyczące poziomów wynagrodzeń powinny być znacznie szersze i muszą objąć również sferę budżetową. Moim zdaniem płace osób sprawujących ważne funkcje w państwie powinny być około dwa razy wyższe i bardziej zróżnicowane - twierdzi senator Zygmunt Frankiewicz.

To właśnie, jak dodaje, zawiera model wynagradzania samorządowców autorstwa ZMP, czyli projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw.

- Proponujemy system, który całościowo reguluje kwestię wynagrodzeń w ustawie i opiera wynagrodzenia o przeciętną płacę w gospodarce podawaną przez GUS. Różnicuje także pensje w zależności od województwa, w którym leży dana gmina, miasto czy powiat, oraz od wielkości JST.

Projekt nowelizacji ustawy został wręczony 30 stycznia 2019 r. w MSWiA. I na tym się skończyło, bo póki co rząd nie podjął rozmów w tym temacie.

(Projekt zmiany ustawy wraz z uzasadnieniem, jakie przygotował ZMP, przypominamy w dziale Multimedia).

Ile zatem powinien zarabiać wójt, burmistrz, prezydent miasta?

Samorządowe korporacje proponują:

oparcie wynagrodzenia o przeciętną płacę w gospodarce podawaną przez GUS;

zdecydowanie większe niż obecne zróżnicowanie wysokości wynagrodzeń w zależności od wielkości jednostki samorządu i wysokości budżetu – odejście od zasady, że wójt niewielkiej gminy zarabia nieznacznie mniej niż prezydent dużego miasta;

zróżnicowanie wynagrodzeń miast na prawach powiatu i pozostałych – prezydenci miast na prawach powiatu wykonują równocześnie zadania, za które w powiatach ziemskich wynagradzany jest starosta;

wprowadzenie możliwości przyznawania dodatkowych nagród dla wójta, burmistrza, prezydenta po zatwierdzeniu Raportu o Stanie Gminy;

zwiększenie wysokości wynagrodzeń, w celu likwidacji patologicznej sytuacji, w której szef miasta zarabia mniej od szeregowych pracowników na stanowiskach specjalistycznych oraz przede wszystkim dla zwiększenia konkurencyjności;

zróżnicowanie za pomocą dodatku funkcyjnego wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach w urzędach, także w zależności od wielkości gminy, ale także od jej lokalizacji w poszczególnych województwach ze względu na zróżnicowaną sytuację dotyczącą wynagrodzeń w sektorach prywatnych w poszczególnych częściach kraju.

– Tutaj odniosę się do kilku przykładów zgłaszanych przez organizacje samorządowe wcześniej, np. wynagrodzenie wójta, burmistrza w gminach od 15 do 100 tys. mieszkańców winno wynosić do 2,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w danym województwie, czyli np. w Wielkopolsce ok. 11 tys. 500 zł plus 10 proc. dodatku funkcyjnego, plus dodatek specjalny maksymalnie do 20 proc. Stawki procentowe dodatków winny wzrastać w stosunku do ilości mieszkańców w gminie, powiecie i województwie. Jestem zwolennikiem udzielania nagrody rocznej w gminie od 50 do 100 proc. wynagrodzenia zasadniczego – wylicza burmistrz Jacek Gursz.

Dodaje jednocześnie, że mechanizm taki nie powinien być przede wszystkim populistyczny i nie powinien być przedmiotem walki politycznej w samorządach.

– W czasie dyskusji o wynagrodzeniach osób zarządzających w samorządach należy pamiętać o kilku aspektach, jak ich odpowiedzialność za większość spraw w gminie oraz o ograniczeniach w zatrudnianiu po zaprzestaniu pełnienia funkcji w swoich gminach, a także braku zabezpieczeń w postaci osłony finansowej po upływie ograniczonej ilości kadencji – podkreśla przewodniczący SGiPW.

Wymagamy, więc płaćmy

Eksperci podają też powody, dla których powinniśmy płacić włodarzom więcej.

– Po pierwsze zyskujemy swego rodzaju odporność na korupcję. Chodzi o zapewnienie takich środków finansowych, które pozwolą na niezależność podejmowanych decyzji bez troski o swoje przyszłe finanse – Piotr Palutkiewicz, zastępca dyrektora departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Kolejnym argumentem za tym, by dobrze wynagradzać osoby piastujące funkcje publiczne, jest to, aby przyciągać najlepszych.

– Chcemy przyciągać osoby, które mają doświadczenie w zarządzaniu zespołami, którzy znają odpowiedzialność za wysokie budżety prywatne, którzy wiedzą, jak realizować cele. Obecnie nie ma czynników finansowych, które zachęciłyby takie osoby do przechodzenia do administracji publicznej – kontynuuje przedstawiciel ZPP.

Od razu nasuwa się pytanie, dlaczego więc wciąż mamy chętnych do rządzenia samorządami?

– Jak wspomniałem, ciągle mamy prawdziwych pasjonatów. Są też tacy, którzy traktują samorząd jako etap w większej karierze politycznej. Trzeba też pamiętać, że samorząd jest często największym pracodawcą w danym mieście, a kiedy wygrywa kandydat danej partii politycznej, partia zyskuje większy wpływ także na inne instytucje związane z samorządem – twierdzi Mariusz Gołaszewski z Aesco Group.

Także ekspert Związku Przedsiębiorców i Pracodawców zwraca uwagę, że pełnienie funkcji publicznych ma wiele aspektów.

– Zapewne jest też odsetek osób, dla których ciągle wynagrodzenie menadżera w administracji publicznej jest wyższe niż te, które osiągnęliby na rynku. Ale oczywiście pełnienie funkcji publicznych wiąże się także z innymi aspektami, poza wynagrodzeniowymi. Jedni traktują to jako misję, czują się społecznikami, chcą działać dla swoich społeczności. Dla części osób wybór wiąże się z personalnym prestiżem, awansem społecznym – komentuje Palutkiewicz.