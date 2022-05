Wynagrodzenia i zatrudnienie w administracji samorządowej w górę. Oto najnowsze dane GUS

Średnie zarobki w pozostałych urzędach JST z podziałem na województwa prezentowały się następująco: lubuskie (5,6 tys.), łódzkie (5,6 tys.), małopolskie (5,9 tys.), opolskie (5,8 tys.), podkarpackie (5,4 tys.), pomorskie (5,9 tys.), śląskie (5,8 tys.), wielkopolskie (5,9 tys.) i zachodniopomorskie (5,9 tys.).

Rzeczywiste zarobki niższe niż wskaźniki GUS

W 2021 r. Aesco Group przeprowadziło własną analizę zarobków w samorządach. Wzięto pod uwagę sumę wydatków na podstawowe wynagrodzenia brutto w administracji samorządowej i liczbę zatrudnionych urzędników. Z opracowania wynika, że rzeczywiste zarobki w samorządach są niższe niż wskaźniki GUS.

- Wynik podany przez GUS bierze się stąd, że do jednego worka wkłada się nie tylko pensje zasadnicze, ale i dodatki, trzynaste pensje, odprawy, premie, nagrody. Te składowe nie dotyczą wszystkich pracowników, a już na pewno nie w równej mierze - mówił Mariusz Gołaszewski, prezes Aesco Group.

Jego zdaniem GUS-owskie przedstawienie wynagrodzeń dalekie jest od realnych pensji "szeregowego pracownika".

- Dodatek stażowy to 5 proc. po 5 latach pracy w urzędzie plus 1 proc. za każdy dodatkowy rok pracy (maks. 20 proc.). O ile pierwsza podwyżka o 5 proc. może być zachętą, o tyle 1 proc. corocznej podwyżki to "sprawa symboliczna", biorąc pod uwagę chociażby poziom inflacji w Polsce. Jeśli wynagrodzenia nie są waloryzowane chociażby inflacyjnie, to ten 1 proc. dodatku stażowego nie robi praktycznie żadnej różnicy - stwierdził ekspert.