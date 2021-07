Wynagrodzenia urzędników zniechęcają do pracy. Szykuje się bunt

– Obecny poziom płac zmniejsza atrakcyjność pracy w sferze budżetowej, co prowadzi do erozji kadr w sektorze publicznym i hamuje rozwój państwa. Ostatnia podwyżka płac nie zrekompensowała pracownikom budżetówki wieloletniego zamrożenia ich wynagrodzeń. Wbrew deklaracjom rządzących państwo wciąż nie podniosło w sposób znaczący wynagrodzeń osób zatrudnionych w instytucjach publicznych i nie prezentuje się jako pracodawca oferujący atrakcyjne miejsca pracy. W wielu jednostkach budżetowych wysokość przeciętnej płacy jest niższa od średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – stwierdza w przyjętym stanowisku zarząd OPZZ. Jak przekonują związkowcy, szczególnie w dobie pandemii Polska potrzebuje wysokiej jakości usług publicznych i zmotywowanych do pracy pracowników, a tymczasem coraz częściej przechwytuje ich sektor prywatny, oferując im wyższe płace.

– Dlatego niezbędne jest zagwarantowanie pracownikom sfery budżetowej godnych wynagrodzeń i ich coroczny wzrost. Jest to tym ważniejsze, że w ramach tzw. tarcz antykryzysowych nałożono na nich nowe obowiązki, ale nie zapewniono im wyższego wynagrodzenia – argumentuje OPZZ.

W podobny ton uderza również Krajowa Sekcja NSZZ „Solidarność” Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej. W piśmie z początku czerwca wytknęła rządowi, iż z jednej strony udziela wsparcia pracodawcom (zazwyczaj prywatnym), z drugiej zaś „zwalnia swoich pracowników, a pozostałym faktycznie obniża wynagrodzenia”. Zwróciła zarazem uwagę, że skala zatrudnienia w administracji publicznej w Polsce jest znacznie niższa, aniżeli wynosi średnia dla Unii Europejskiej (24 vs. 20,3 proc. ogółu zatrudnionych), a wieloletnie (od 2010 do 2019 r.) zamrożenie kwoty bazowej spowodowało znaczne obniżenie się realnych wynagrodzeń w tym sektorze, czego nie zniwelowało podniesienie kwoty bazowej w roku 2019 i 2020. Związkowcy podkreślili też, że w połowie urzędów średnie wynagrodzenie jest niższe niż w gospodarce narodowej, a dane pokazujące liczby zatrudnionych i naborów pokazują, że zainteresowanie pracą w służbie cywilnej spada.

– Tego rodzaju sytuacja może skutkować coraz niższym poziomem usług świadczonych obywatelom przez administrację publiczną – ostrzegają związkowcy, apelując jednocześnie m.in. o powiązania kwoty bazowej z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

Najlepsi kandydaci potrafią zrezygnować po przebrnięciu rekrutacji

Zamrożenie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej dotknie ponad pół miliona pracowników. Są wśród nich m.in. sędziowie, prokuratorzy, kontrolerzy Państwowej Inspekcji Pracy, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, żołnierze zawodowi, strażacy, policjanci, strażnicy graniczni, ale też pracownicy sanepidu, ZUS-u (który od przyszłego roku ma przejąć od samorządów obsługę programu 500 Plus), a także etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych. Oni również, podobnie jak związkowcy, zwracają uwagę na ucieczkę wykwalifikowanych kadr. Czynią to nawet w oficjalnych dokumentach. Jak można przeczytać w „Sprawozdaniu z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r.", wśród głównych przyczyn odchodzenia pracowników izb w 2020 r. było otrzymanie korzystniejszej finansowo oferty ze strony innych instytucji państwowych i samorządowych.

– Rezygnacja z zatrudnienia na stanowiskach inspektorów i specjalistów wydziałów merytorycznych izb jest zjawiskiem niepokojącym zwłaszcza z uwagi na to, że przygotowanie pracowników do pełnienia funkcji kontrolnych, instruktażowych i analitycznych wymaga kilku lat – ostrzegają autorzy tego dokumentu. Zwracają zarazem uwagę, że niepokojącym zjawiskiem jest rezygnacja kandydatów z zatrudnienia w izbach.

– Z uwagi na warunki finansowe rezygnują kandydaci o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu, którzy pomyślnie przeszli postępowania rekrutacyjne – wskazują przedstawiciele regionalnych izb obrachunkowych.

Kierunkiem „ucieczek” jest nie tylko sektor prywatny. Także administracja samorządowa, która choć nie oferuje „kokosów”, to i tak często jest bardziej atrakcyjnym pracodawcą niż agendy rządowe. Widać to chociażby porównując siłę przeciągania urzędów wojewódzkich i marszałkowskich – pod względem warunków płacowych, oferowanych przez wojewodę i marszałka, atrakcyjniejszą ofertę ma w ręku ten drugi.

Związkowcy reprezentujący państwową sferę budżetową coraz wyraźniej dają do zrozumienia, że jeśli w negocjacjach z rządem siła argumentów nie wystarczy, to sięgną po argument siły i na ulicach zaczną głośno domagać się wyższych wynagrodzeń dla pracowników tego sektora. Całkiem możliwe zresztą, że nie tylko oni.

Na dziś w gronie niezadowolonych z poziomu przyszłorocznych wynagrodzeń są bowiem także nauczyciele. Rozmowy w sprawie wynagrodzeń i czasu pracy tej grupy zawodowej, prowadzone przez związki zawodowe oraz przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki, w połowie czerwca utknęły w martwym punkcie i od tego czasu przełom w rozmowach nie nastąpił. Wręcz przeciwnie – 1 lipca kierownictwo Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” FZZ ustaliło, że oba te związki zawieszają udział swoich przedstawicieli w pracach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, uzależniając powrót do rozmów od przedstawienia założeń budżetowych na oświatę na rok 2022 „uwzględniających realny wzrost wynagrodzeń w oświacie i powiązanie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli ze średnią w gospodarce”.

Jeśli idzie o pracowników administracji samorządowej, to zamrażanie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej bezpośrednio w nich nie uderzy. Dla nich pracodawcą jest urząd (gminy, powiatowy czy marszałkowski), a kwestie płacowe reguluje coroczne rozporządzenie Rady Ministrów określające minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach (maksymalne stawki określają regulaminy samych jednostek). Co jednak nie oznacza, że wszyscy z nich z optymizmem spoglądają w przyszłość. Wśród części pracowników urzędów gmin, ośrodków pomocy społecznej czy centrów świadczeń obawy budzą planowane przenosiny obsługi programu 500 Plus i wypłaty świadczeń z tego tytułu do ZUS (co ma nastąpić 1 stycznia 2022 r.). Jak wylicza Polska Federacja Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, pod koniec 2019 r. obsługą programu w gminach zajmowało się blisko 12 tys. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

– Przeniesienie zadania do innej jednostki spowoduje konieczność redukcji zatrudnienia wśród pracowników obecnie realizujących to zadanie, która w większych gminach będzie nosiła znamiona zwolnień grupowych – alarmuje Śląski Związek Gmin i Powiatów. Zrzeszeni w nim samorządowcy zwracają uwagę, że projekt nowelizacji przepisów zakładający przejęcie obsługi 500 Plus przez ZUS w żaden sposób nie reguluje ciągłości zatrudnienia osób, które na skutek tej zmiany zostaną pozbawione pracy. Z kolei związkowcy z PFPSiPS już wyliczyli, że w przypadku zwolnienia wszystkich pracowników w gminach, dotychczas zajmujących się obsługą 500 Plus, koszt wypłaty im zasiłku dla bezrobotnych sięgnie ok. 12 mln zł miesięcznie.

Niewielkie podwyżki i większa odpowiedzialność. Specjalista nie garnie się do awansu

Wizja zwolnień wśród pracowników zaangażowanych w obsługę 500 Plus to nie jedyny ból głowy, jaki w kontekście zarządzania swoimi kadrami mają samorządowcy. Problem stwarza im też podwyżka płacy minimalnej, a mówiąc ściślej konsekwencje, jakie ten fakt stwarza dla rozpiętości płac w urzędach. Z jednej strony bowiem zmuszeni są podnosić wynagrodzenia najsłabiej zarabiającym pracownikom, z drugiej natomiast możliwości podwyżki płac dla specjalistów są mocno ograniczone. Efekt?

– Obserwujemy ogromne spłaszczenie płac w samorządach. Z drugiej zaś strony w całej sferze budżetowej widać ogromne zróżnicowanie będące efektem różnej siły branżowych związków zawodowych – zwraca uwagę Marek Wójcik, pełnomocnik ds. legislacyjnych Związku Miast Polskich.

– Najczęściej w samorządzie doświadczeni specjaliści zarabiają niewiele więcej niż osoba na stanowisku podstawowym. Według analizy Aesco Group często są to różnice rzędu 200-300 zł. To sprawia, że pracownicy samorządowi w wielu przypadkach nie chcą zajmować wyższych stanowisk, bo wiąże się to z niewielką podwyżką i większą odpowiedzialnością – wtóruje mu Mariusz Gołaszewski, prezes Aesco Group, instytucji analitycznej i doradczej, świadczącej usługi dla samorządów i instytucji publicznych. Jak wskazuje, wynagrodzenie zasadnicze skarbnika utrzymuje się na tym samym poziomie od ponad dekady.

– W mniejszych gminach jest to 4,8 tys. zł brutto. To pensja zdecydowanie mniej atrakcyjna niż 10 lat temu – podkreśla Gołaszewski.