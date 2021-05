Wynagrodzenia w administracji samorządu terytorialnego w górę

Jak wynika z najnowszych danych GUS, w 2020 roku średnie wynagrodzenie w administracji samorządu terytorialnego wyniosło 5505,40 zł brutto. To o 250,75 złotych więcej niż rok wcześnie i 487,27 złotych brutto więcej niż dwa lata temu. Spada zaś zatrudnienie w samorządowych urzędach.

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane na temat zatrudnienia i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 roku.

Wynika z nich, że sytuacja finansowa pracowników JST z roku na rok się poprawia.

Rok wcześniej przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5254,65, w 2018 r. było to 5018,13 zł brutto, w 2017 było to 4699,71 zł brutto, a w 2016 - 4486,83 zł.

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane na temat zatrudnienia i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 roku. Wynika z nich, że mimo pandemii sytuacja finansowa pracowników JST stale się poprawia.

Zarobki w górę, ale...

W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w administracji samorządu terytorialnego wyniosło 5505,40 zł brutto. W 2019 przeciętne wynagrodzenie wynosiło 5254,65 zł brutto. To o 236,52 zł brutto więcej niż w 2018 r. (5018,13 zł brutto) i o 554,94 zł brutto więcej niż rok wcześniej kiedy średnia pensja w samorządach była na poziomie 4699,71 zł brutto.

Czytaj: Wynagrodzenie nauczycieli: Takie będą zarobki w 2021 r.

Dane o wynagrodzeniach GUS podaje w ujęciu brutto, wliczając do tej sumy dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tzw. trzynastki).

źródło: GUS

Tradycyjnie najlepiej zarabiali urzędniczy w urzędach marszałkowskich, gdzie przeciętne wynagrodzenie to 6179,26 złotych. W urzędach miasta na prawach powiatu było to 6086,44 zł, a w powiatach 5094,11 zł.

Przypomnijmy, że zdaniem Andrzeja Kubisiak, zastępcy dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego sytuację płacową urzędników lepiej niż miesięczne oddają roczne zestawienia.

- Jeśli chodzi o kwestie wynagrodzeniowe często są one niedoszacowane. W Polsce, w przeciwieństwie na przykład do Stanów Zjednoczonych, wynagrodzenia analizowane są w trybie miesięcznym, a nie rocznym. A roczne wynagrodzenia w sektorze publicznym, zważywszy na różne dodatki, stażowe czy tzw. 13-ki, potrafi być konkurencyjne wobec sektora prywatnego, co też znajduje odbicie w danych publikowanych np. przez GUS - komentował dla Portalsamorzadowy.pl.

Czytaj też: Urzędy miast i starostwa. Jakie oferty pracy, rekrutacje, wakaty?

Choć jak przyznał sektor publiczny nie ma łatwo, bo panuje powszechnie silne przekonanie, że to sektor prywatny lepiej płaci, więc już na wejściu pojawia się problem. - Część kandydatów zakłada, że nie uzyska tam atrakcyjnych warunków i nawet nie próbuje aplikować do urzędów - dodał.

Najwięcej zarabiają urzędnicy na Mazowszu

GUS podał również jak wyglądała wysokość wynagrodzeń pracowników administracji samorządu terytorialnego w podziale poszczególne regiony Polski. Najwięcej zarabiali urzędnicy w woj.: mazowickim, małopolskim i dolnośląskim. Najmniej w województwach lubelskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim.