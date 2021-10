Wynagrodzenia wójtów i radnych. Ile można zarobić w samorządzie?

Od trzech lat wynagrodzenie wójtów, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, uwzględniając wszystkie składniki i dodatki, nie może być wyższe niż siedmiokrotność kwoty bazowej, czyli 12 525 zł brutto.

Obecnie maksymalna wysokość diety w gminach wiejskich i miejskich powyżej 100 tys. mieszkańców nie może przekroczyć miesięcznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie, czyli 2684,13 zł.

Wójtem może zostać obywatel Polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat. Natomiast radnym gminy może być każdy pełnoletni obywatel Unii Europejskiej. Na jakie zarobki można liczyć piastując te stanowiska? Podpisana 30 września temu przez prezydenta Andrzej Duda ustawa o podwyżkach wynagrodzeń dla zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wprowadza podwyżki dla wójtów i radnych.

Zarobki wójta

Wójt jest organem wykonawczym gminy. Wykonuje uchwały gminnej rady i realizuje zadania określone przepisami prawa, jak przygotowywanie projektów uchwał rady, gospodarowanie mieniem komunalnym czy zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Z mocy ustawy jest też kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Wójtem może zostać obywatel Polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat.

Od trzech lat wynagrodzenie wójtów, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, uwzględniając wszystkie składniki i dodatki, nie może być wyższe niż siedmiokrotność kwoty bazowej, czyli 12 525 zł brutto. Niezależnie od wielkość jednostki samorządu terytorialnego i obowiązków spoczywających na barkach włodarza, jest to niecałe 9 tys. zł na rękę.

30 września prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o podwyżkach wynagrodzeń dla zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Dokonuje ona zmian w zasadach ustalania maksymalnej wysokości diet i wynagrodzeń w samorządzie terytorialnym.

Po zmianie wynagrodzenie maksymalne wójta, burmistrza i prezydenta miasta nie może przekraczać w ciągu miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej, czyli 20 041,50 zł brutto na miesiąc. Jednocześnie minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż 80 proc. maksymalnego, czyli 16 033,02 zł brutto miesięcznie. Ostatecznie o wysokości podwyżek mają zadecydować rady gmin i miast.

Zarobki radnego

Inaczej sprawa wygląda jeśli chodzi o radnych. Na radnego gminy kandydować może także pełnoletni obywatel Unii Europejskiej.

W gminach liczących do 20 tys. mieszkańców wybieramy 15 radnych. W gminach do 50 tys. mieszkańców rada gminy składa się z 21 członków, a w gminach do 100 tys. mieszkańców z 23 osób. W gminach do 200 tys. mieszkańców w radzie gminy zasiada 25 radnych oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 45 radnych. Wyjątek stanowi Rada m.st. Warszawy, która liczy 60 radnych.

Zarobki radnych to zwolniona od podatku dochodowego dieta, którą traktuje się jako zwrot części wydatków związanych z wykonywaniem mandatu. Obecnie jej maksymalna wysokość w gminach wiejskich i miejskich powyżej 100 tys. mieszkańców nie może przekroczyć miesięcznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie, czyli 2 684,13 zł. Dzięki podpisowi prezydenta pod nową ustawą kwota rośnie do 4 294,60 zł.

W przypadku, gdy liczba mieszkańców wynosi od 15 tys. do 100 tys., obecna dieta radnego wynosi 75 proc. maksymalnej kwoty, czyli do 2 013,10 zł. Po zmianie przepisów zwiększa się do 3 220,96 zł. Poniżej 15 tys. mieszkańców dieta wynosi 50 proc. maksymalnej kwoty, czyli 1 342,07 zł i wskutek nowych przepisów podnosi się do 2 147,30 zł.

Podstawą do wypłacenia diety jest obecność na sesjach lub udział w posiedzeniach komisji. Rada powinna ustalić zasady obniżania kwoty ryczałtowej wypłacanej radnym w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności.