Wynagrodzenia zarządów spółek komunalnych w dół? Tego poselski projekt nie przewidział

Posłowie postulują, by obcięto o połowę honorarium osób zasiadających w zarządach i radach nadzorczych spółek SP (fot.shutterstock)

- Nie widzimy powodu dla którego osoby zarządzające i nadzorujące spółki komunalne miałyby być karane za działania lub zaniechania spółek Skarbu Państwa - podkreśla Andrzej Płonka, prezes Związku Powiatów Polskich. ZPP zwraca uwagę, że poselski projekt ustawy obniżający o połowę honoraria osób zasiadających w zarządach i radach nadzorczych spółek skarbu państwa rykoszetem uderzy w spółki samorządowe.

We wrześniu do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Autorzy, posłowie Porozumienia i Koalicji Polskiej postulują w nim zmniejszenie o 50 proc. ,w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. ,wynagrodzenia członków organów nadzorczych spółkę Skarbu Państwa.

- Ciężar inflacji i wzrost kosztów jest silenie odczuwalny przez klasę średnią, dlatego też ci którzy pośredni są odpowiedzialni za te sytuację, powinni odczuć to, jak trudna jest sytuacja Polek i Polaków. Jednakże dostrzeżenie problemu nie nastąpi wtedy, gdy zarabia się kilkadziesiąt tys. zł. Dlatego postulujemy, by obcięto o połowę honorarium osób zasiadających w zarządach i radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa - czytamy w uzasadnię do projektu.

Czytaj też: Nauczyciele odchodzą ze szkół. Szukają pracy w agencjach rekrutacyjnych

Pomysłodawcy proponują, by pieniądze z obniżonych honorariów posłużyły do załatania choć części dziury budżetowej.

Poselski projekt jest na etapie opiniowania.

Związek Powiatów Polskich nie odniósł się do zasad wynagradzania osób zasiadających w zarządach i radach nadzorczych Spółek Skarbu Państwa i proponowanego obniżenia wynagrodzenia tych osób o 50 proc. Podniósł jednak, że zaproponowane przez projektodawcę przepisy, będą dużo dalej idące niż wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Czytaj też: Kaczyński: 14. emeryturę chcemy zmienić w trwałe świadczenie

- Projektowany przepis obejmie również osoby pełniące funkcję w zarządach i radach nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych. Wynika to z zakresu podmiotowego i przedmiotowego określonego w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami - podkreśla Andrzej Płonka, prezes ZPP.

- Wpływu projektu ustawy, na spółki inne niż spółki z udziałem Skarbu Państwa, projektodawca zdaje się zupełnie nie dostrzegać. Nie widzimy powodu dla którego osoby zarządzające/nadzorujące spółki komunalne miałyby być karane

za działania/zaniechania spółek SP - dodaje Płonka.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.