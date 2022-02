Wynagrodzenie pracowników izb obrachunkowych w górę

W projekcie zaproponowano, by rozporządzenia obowiązywało z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r. (fot. Shutterstock)

Zmiany spowodowane są ujęciem w ustawie budżetowej na 2022 r. dodatkowych środków na wynagrodzenia, które umożliwiają dokonanie od 1 stycznia 2022 r. podwyższenia wynagrodzeń o 4,4 proc. pracownikom izb nieobjętym mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz etatowym członkom kolegiów izb.

Zgodnie z przepisami ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej następuje w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej.

Wynagrodzenie jest przyznawane z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku.

W celu umożliwienia pracodawcy kształtowania wynagrodzeń pracowników w ramach polityki kadrowo-finansowej, zaproponowano zwiększenie wielokrotności kwoty bazowej stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego o 0,4 w stosunku do bieżącego poziomu oraz limity górnych odpowiednio o 0,7 dla prezesa izby, 0,6 dla zastępcy prezesa i 0,4 dla etatowego członka kolegium, zwiększenie dodatku funkcyjnego postulowane jest tylko w obszarze górnych progów w obu pozycjach o 0,3.

Projekt przewiduje też podniesienie stawek minimalnych o 10 proc. (w zaokrągleniu do pełnych „dziesiątek” w górę), a maksymalne o 30 proc. w stosunku do bieżącego poziomu.

"Zaproponowane maksymalne stawki nie powodują automatycznych wzrostów wynagrodzeń zasadniczych pracowników. Natomiast podniesienie stawki minimalnej w I kategorii z 1520 zł do 1680 zł spowoduje podwyższenie dodatku funkcyjnego" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Rozwiązanie to zostało zaproponowane przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych. Skutki finansowe podwyższenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego, a co za tym następuje, dodatku funkcyjnego zostaną sfinansowane w ramach budżetu regionalnych izb obrachunkowych. W konsekwencji nowe minimalne i maksymalne stawki będą kształtować się od kwoty 1680 zł - 2370 zł w I kategorii do kwoty 2600 zł - 7010 zł w XVIII kategorii zaszeregowania.

Biorąc pod uwagę, że podwyższone stawki wynagrodzenia pracowników będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2022 r. oraz potrzebę wypłacenia podwyższonych wynagrodzeń z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2022 r. zaproponowano, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Ustawa o izbach do zmiany

Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o regionalnych izb obrachunkowych. Projekt ustawy zakłada zwiększenie zakresu i uprawnień kontrolnych RIO, zmianę zasad powoływania i odwoływania prezesów izb oraz członków kolegiów, doprecyzowanie nadzoru MSWiA nad izbami.

Proponowane zmiany krytykują kolejne samorządowe korporacje. Zarząd Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje na dwa elementy, które budzą jego wątpliwości. Więcej w materiale: "Reforma regionalnych izbach obrachunkowych. Województwa chcą zachować kompetencje sejmików".