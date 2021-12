Wynagrodzenie prezydenta Kalisza od stycznia w górę. Niemal dwukrotnie

Prawie dwukrotnie, z 10 tys. 390 zł do 19 tys. 778 zł, wzrośnie od stycznia wynagrodzenie prezydenta Kalisza - zdecydowali we wtorek (28 grudnia) na sesji budżetowej radni.

Jak wynika z przyjętej uchwały, wynagrodzenie zasadnicze prezydenta wzrośnie z 5 tys. do 10 770 zł. Do pensji zasadniczej należy doliczyć dodatek funkcyjny w wysokości 3 450 zł (wcześniej 2 100 zł), 4 266 zł dodatku specjalnego (wcześniej 2 840 zł) oraz dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 12 procent miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (było to 9 procent). W sumie wynagrodzenie prezydenta Kalisza po podwyżkach wyniesie 19 778 zł (było 10 390 zł).

