Wysoka kultura, niskie zarobki. Pracownicy muzeów mają dość niskich płac

Sytuacja jest naprawdę fatalna. Spora część muzealników, po kilkudziesięciu latach pracy w zawodzie, nadal zarabia najniższą krajową – mówi Anna Sujecka, prezes Oddziału Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

Jeśli jakiekolwiek akcje będą podejmowane, należy spodziewać się ich w maju. To wówczas w całej Polsce odbywają się noce muzeów. To, jak mówią pracownicy, z którymi rozmawiamy, najlepszy moment na zwrócenie uwagi na problemy muzealników.

Pracownicy muzeów od lat zwracają uwagę na problem niskich płac. Już kilka lat temu, w Krakowie, muzealnicy połączyli siły z innymi pracownikami kultury i skupili się wokół inicjatywy „Dziady kultury”. Celem akcji było zwrócenie uwagi na niskie płace i podjęcie walki o godne zarobki. Szybko okazało się, że akcja wybiega poza granice Krakowa.

Do „Dziadów kultury” dołączali kolejni pracownicy z całej Polski. Wspólnie protestowali przy różnych okazjach, spotykali się z samorządowcami. Publikowali też paski z wynagrodzeń. W połowie 2018 roku kustosz z 15-letnim stażem pracy, doktor nauk humanistycznych zarabiał 1988 zł na rękę. Kustosz z 11-letnim stażem, z wykształceniem wyższym, zarabiał 1793 zł. Dla porównania kasjer z trzyletnim stażem pracy w jednych z najpopularniejszych dyskontów w tym samym czasie otrzymywał 2,2 tys. zł na rękę.

- Choć w ostatnich latach doszło do kilku podwyżek, wciąż zarabiamy marnie. Do godnych płac daleko. Dziadujemy. To wstyd, żeby doktor nauk humanistycznych, dbający o dobro narodowe, zarabiał mniej niż kasjer. Wiem, że to porównanie wyświechtane, ale najlepiej pokazuje, jak w tym kraju zarabiają muzealnicy – mówi jeden z pracowników muzeów na Podkarpaciu, prosząc o anonimowość.

Wysoka kultura, niskie zarobki

Praca muzealnika to nie tylko praca w muzeum. To stałe poszerzanie kompetencji, prowadzenie badań, nadzorowanie zbiorów, przyjmowanie nowych, katalogowanie, konserwowanie znalezisk. To do ich obowiązków należy opieka nad dziedzictwem narodowym, to oni dbają o to, co zostanie dla pokoleń.

- Muzealnictwo to jedna z tych "branż", w których zdecydowana większość pracowników to specjaliści - niejednokrotnie w wąskich i rzadkich dziedzinach. Ja osobiście zajmuję się historią sztućców specjalistycznych. Nasze wykształcenie i zaangażowanie w pracę niemal nigdy nie przekłada się na wysokość zarobków - mówi Anna Sujecka, prezes Oddziału Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

Jak mówi, OPSMP stale rozmawia z pracownikami na tematy płac. – Sytuacja jest naprawdę fatalna. Spora część muzealników, po kilkudziesięciu latach pracy w zawodzie, nadal zarabia najniższą krajową – mówi.

Podwyżki, ale nie dla wszystkich