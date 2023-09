Wyższe wynagrodzenia tylko dla nauczycieli. Reszta budżetówki może pozazdrościć

Felicja

2023-09-05 15:57:57

Do Marlena: napisze Pani jeszcze raz gdy dziecko pójdzie do przedszkola/szkoly, pani zaś bedzie pracować 8 godzin dziennie a szef pół godziny przed końcem poinformuje, że projekt MUSI być dziś dokończony - i nie będzie go obchodziło że przedszkole, swietlica, że zamykaja - to nie jego poblem. Potem

...

wakacje - 25 czerwca, przed dzieckiem 2 miesiące (44 dni robocze) wolnego a Pani z 26 dniu urlopu zostało tylko 13 (10 ferie, 3 święta wielkanocne). Lekarz??? pracownicy pracujacy 8 godzin umawiaja sie do lekarzy po 16 proponuję spróbować tego samego rozwiaze to Pani problem. Zarabiac będzie Pani 2700 za ile godzin pracy (proszę sobie darować teksty o pracy w domu) jestem pracownikiem szkoły i doskonale wiem ilu nauczycieli i gdzie mają kolejne etaty, ozdrowieni emeryci nauczyciele bez problemu ciągną poltora etatu.