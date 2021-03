Z CPK do Urzędu Miasta Gdańska. Piotr Malepszak będzie doradzał w sprawie kolei

- To trudne zagadnienie, transport szynowy staje się kręgosłupem miasta i jest elementem tkanki miejskiej, więc potrzebujemy konkretnego oraz kompetentnego wsparcia – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz. - Pełnomocnik wspomoże nas w planowaniu i powstawaniu projektów kolejowych. A zwłaszcza podczas realizacji m.in. przejazdów na Oruni, bajpasu kartuskiego, nowej linii PKM Gdańsk - Południe czy zamiany gruntów PKP pod inwestycje miejskie – wymieniła.

Do najważniejszych obowiązków Piotra Malepszaka będzie należało przede wszystkim wsparcie działań miasta w kontaktach ze spółkami kolejowymi – PKP/SKM/PKM w tematach inwestycji miejskich, a także realizowanych we współpraca ze wspomnianymi spółkami. Pełnomocnik ds. kolejowych ma również brać udział w spotkaniach dotyczących koordynacji prac pomiędzy PKP a miastem oraz możliwości przeprowadzenia inwestycji planowanych przez gdański samorząd na terenach kolejowych m.in. parkingów czy komunikacji miejskiej.

- Moim zadaniem będzie doprowadzanie do finalizacji tematów na styku miasta i podmiotów kolejowych, spraw które zostały rozpoczęte i czekają na dokończenie. Również jednym z pierwszych zadań do zrealizowania jest kwestia rozbudowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej o nowy etap w kierunku południowych dzielnic miasta. Zadanie to wchodzi w etap studialny. Mnóstwo pracy przed nami - zauważył Piotr Malepszak.

Poprzednim pracodawcą Malepszaka była spółka Skarbu Państwa Centralny Port Komunikacyjny, którą przez pewien czas nawet kierował jako pełniący obowiązki prezesa (p.o. prezesa i członkiem zarządu CPK był w latach 2018-2020).

Wcześniej w latach 2008–2016 pracował w PKP PLK na stanowiskach min. dyrektora biura i pełnomocnika zarządu, a w latach 2017–2018 jako członek zarządu ds. technicznych w Kolejach Dolnośląskich.

- To autor licznych inicjatyw, które przyczyniły się do poprawy stanu infrastruktury kolejowej. Koordynował m.in. zadania związane z przygotowaniem linii kolejowych do Euro 2012 i pociągów Pendolino. Prywatnie pasjonat transportu, szczególnie kolejowego – poinformował UM Gdańska.

