Zamiast do straży miejskiej wolą iść do policji. Ryzyko to samo, ale za większe pieniądze

Wiele jednostek straży miejskiej w Polsce ma kłopot z obsadzeniem wakatów. Alarmują, że zainteresowanie tego rodzaju pracą słabnie, a jeśli ktoś chce pilnować porządku, to woli iść do policji, gdzie zarabia się więcej.

Wakaty do obsadzenia mają komendy straży miejskiej m.in. w: Bydgoszczy, Poznaniu, Warszawie, Zielonej Górze, Gdańsku czy Wrocławiu. Z kolei SM w Białymstoku twierdzi, że obsadę ma optymalną, a zainteresowanie pracą strażników utrzymuje się na stałym poziomie.

W wielu miastach w ostatnich latach zgłasza się mniej chętnych do pracy strażniczej w terenie. - Taki stan rzeczy może wynikać przede wszystkim z niskiego poziomu bezrobocia w naszym mieście (2,2 proc.) oraz niskiej płacy, jaką nasza jednostka jest w stanie zaoferować rozpoczynającemu pracę strażnikowi miejskiemu - wyjaśnia Jacek Anhalt, komendant Straży Miejskiej w Bydgoszczy.

Średnie miesięczne wynagrodzenie strażnika, który nie zajmuje stanowiska kierowniczego, w ostatnich miesiącach - z uwzględnieniem premii i dodatków - waha się w tych miastach od ok. 4800 do 5500 zł brutto. I wcale nie jest najwyższe w Warszawie.

W ostatnim czasie pojawiają propozycje mające na celu zwiększenie uprawnień strażników miejskich, nawet w postaci projektów ustaw (np. nowelizacja umożliwiająca im dokonywania kontroli na buspasach). Ale większe uprawnienia często wiążą się z większym zaangażowaniem, do czego trzeba ludzi. Tymczasem spora część jednostek nie dysponuje pełną obsadą kadrową, ponieważ zainteresowanie tego rodzaju pracą pozostawia wiele do życzenia.

Jacek Anhalt: Rozpoczynającemu pracę strażnikowi jesteśmy w stanie zaoferować niską płacę

- W ostatnich latach zdecydowanie spadło. W naszym odczuciu taki stan rzeczy może wynikać przede wszystkim z niskiego poziomu bezrobocia w naszym mieście (2,2 proc.) oraz niskiej płacy, jaką nasza jednostka jest w stanie zaoferować rozpoczynającemu pracę strażnikowi miejskiemu - wyjaśnia Jacek Anhalt, komendant Straży Miejskiej w Bydgoszczy.

Komendant Straży Miejskiej w Bydgoszczy Jacek Anhalt (Fot. SM w Bydgoszczy)

Tutejsza jednostka zatrudnia 141 strażników, ale pozostaje w niej 21 wakatów.

- Coraz mniej kandydatów składa aplikacje w trakcie naborów - przyznaje Monika Domachowska ze Straży Miejskiej w Gdańsku, gdzie pracuje 311 strażników, ale jest aż 55 wakatów.

Wynagrodzenie zasadnicze na stanowiskach aplikant, młodszy strażnik i strażnik wynosi w Gdańsku ok. 4000 zł brutto. Z premią to przedział 4300-4500 zł. W czasach wysokiej inflacji nie są to więc kwoty szczególnie atrakcyjne - łagodnie mówiąc.

Boją się utraty zdrowia? W policji pewnie też, ale policjanci zarabiają więcej

Często ze strony mieszkańców słyszy się komentarze, że strażnicy skupiają się na spisywaniu i wystawianiu mandatów pojedynczym osobom, np. spożywającym alkohol w miejscach publicznych, a w przypadku większych grupek zakłócających spokój boją się już zainterweniować. I nawet jeśli to prawda, to patrząc na zarobki, trudno jest mieć im za złe, że nie chcą ryzykować zdrowiem, a niekiedy i życiem. Oczywiście można odbić piłeczkę i powiedzieć, że skoro się boi, to się do tej pracy nie nadaje. Sprawa nie jest jednak zero-jedynkowa, poza tym podobne zarzuty bywają artykułowane wobec policjantów. Tyle że policjanci zarabiają jednak więcej.

- Policja stawia kandydatom do pracy podobne wymagania, a oferuje znacznie lepsze warunki zatrudnienia, jak choćby poziom wynagrodzenia, dodatki socjalne i co najważniejsze wcześniejszą emeryturę - zwraca uwagę rzecznik poznańskiej straży Przemysław Piwecki. - Zainteresowanie pracą w ostatnich latach było słabsze z uwagi na to, iż proponujemy niską płacę, mniej więcej na poziomie minimalnego wynagrodzenia, pracę zmianową w zmiennych warunkach atmosferycznych, aplikanci muszą ukończyć szkolenie podstawowe i zdać egzamin, co wiąże się z wyjazdem poza miejsce zamieszkania na ok. miesiąc, nauką oraz weryfikacją wiedzy - wymienia.

Dodaje, że kandydaci muszą też mieć bardzo dobre zdrowie i zdolność psychologiczną, co w kilkunastu przypadkach w ostatnim okresie wykluczało kandydatów.

Wakaty na stanowiskach strażniczych w Poznaniu, Zielonej Górze i Wrocławiu

Ale sytuacja kadrowa Straży Miejskiej w Poznaniu nie jest zła, ponieważ tutejsza komenda zatrudnia 312 osób na 310,25 etatach, tymczasem obsada optymalna w 2023 r. to 325 etatów, co daje ok. 15 wakatów (4,6 proc.).

Straż Miejska Miasta Poznania zatrudnia 312 osób na 310,25 etatach, tymczasem obsada optymalna w 2023 r. to 325 etatów, co daje ok. 15 wakatów (Fot. sm.poznan.pl)

Gorzej jest w Zielonej Górze. Obecnie pracuje tu 14 strażników miejskich i 1 pracownik administracyjny, chociaż powinno w sumie ok. 40 osób. Słabnące zainteresowanie kierownictwo zielonogórskiej komendy także tłumaczy niskimi wynagrodzeniami.

Nieco inaczej wygląda sytuacja we Wrocławiu.

- Zainteresowanie pracą jest duże, choć osób podejmujących pracę jest za mało. Jednym z czynników mogą być zarobki, ponieważ inne podmioty gospodarcze oferują wyższe. W tej chwili szkoli się 11 aplikantów, którzy już niedługo rozpoczną "normalną" pracę - informuje Waldemar Forysiak z wrocławskiej SM.

Komenda we Wrocławiu zatrudnia 295 pracowników, w tym 246 strażników i 49 pracowników cywilnych.

- Etatów strażniczych mamy przyznanych 323 i osiągnięcie tego stanu jest przez nas pożądane. Oczywiście większa ilość strażników też byłaby wskazana - przyznaje Waldemar Forysiak.

Coraz większe zainteresowanie w Warszawie, stabilnie i optymalnie w Białymstoku

Nie wszędzie jest jednak niedobór chętnych.

- Widzimy wzrost zainteresowania pracą na stanowisku strażnika miejskiego. W trakcie prowadzonej przez cały czas rekrutacji wpływa do nas znaczna liczba aplikacji osób szukających zatrudnienia - wskazuje Referat Prasowy Straży Miejskiej m. st. Warszawy, w której zatrudnionych jest ogółem 1619 osób.

Nie oznacza to jednak, że nie wolnych miejsc. W porównaniu z końcem 2022 r. liczba samych strażników wzrosła z 1260 do 1285. W sumie jest jednak 287 wakatów, choć stołeczna jednostka zwraca uwagę, że nie dotyczą one wyłącznie stanowisk strażniczych.

Na sytuację kadrową nie narzeka też Straż Miejska w Białymstoku, zatrudniająca aktualnie 139 pracowników.

- Obsada jest optymalna, a zainteresowanie pracą w ostatnich latach utrzymuje się na stałym poziomie - zapewnia Krzysztof Tyszka z SM w Białymstoku.

Obsada kadrowa w Komendzie Straży Miejskiej w Białymstoku jest optymalna (Fot. bialystok.pl)

Płaca zasadnicza, dodatki i premie. Ale razem to i tak bez rewelacji

W Warszawie i Białymstoku wynagrodzenia są więc wyższe? Niekoniecznie. Nowo zatrudniony pracownik na stanowisku aplikanta w białostockiej komendzie otrzymać może 3650 zł brutto miesięcznie, czyli podobnie jak w innych miastach.

- Strażnikowi przysługuje płaca zasadnicza oraz dodatki: za wieloletnią pracę (po 5 latach), za pracę w porze nocnej oraz za pracę w godzinach nadliczbowych - informuje Krzysztof Tyszka.

Wybrane komendy straży miejskiej poprosiliśmy też o wyliczenie średnich zarobków strażników działających w terenie (czyli bez wynagrodzeń kadry kierowniczej oraz pracowników cywilnych i administracyjnych) z ostatnich miesięcy, z uwzględnieniem wszystkich przysługujących im dodatków i przyznanych premii.

Początkujący 3500-4000, doświadczony ok. 6000 zł brutto. Gdzie najwyższa średnia?

Taka średnia za lipiec br. wyniosła w Białymstoku 4928,50 zł brutto. SM w Gdańsku nie przekazała nam w ten sposób wyliczonej średniej, ale z przedstawionych przez nią wysokości wynagrodzeń zasadniczych i premii wynika, że mogłaby to być kwota zbliżona do białostockiej. W innych miastach są one przeważnie wyższe, ale nieznacznie.

Średnie wynagrodzenie szeregowego strażnika miejskiego z ostatnich miesięcy:

Zielona Góra - 5500 zł;

Poznań - 5237 zł;

Bydgoszcz - 5175,46 zł;

Warszawa - 5052,46 zł;

Białystok - 4928,50 zł;

Wrocław - 4752 zł.

Z dużym stażem można wyciągnąć ok. 6000 zł brutto. Trzeba wyższych pensji dla początkujących

W przypadku inspektorów lub starszych inspektorów z większym stażem pracy to wynagrodzenie może oscylować wokół 6000 zł brutto miesięcznie. Ale to tylko część załogi. Do pracy w strażach miejskich zwykle rekrutują się osoby młode, nie dysponujące jeszcze dużym stażem pracy, więc siłą rzeczy na takie pensje liczyć nie mogą. Podstawą dla zwiększenia zainteresowania pracą w tym charakterze wydaje się więc podniesienie wynagrodzeń. Tego jednak domaga się większość grup zawodowych w Polsce.

Straże miejskie są dodatkowo w tej nieszczęśliwej sytuacji, że podlegają samorządowi terytorialnemu, którego przedstawiciele w ostatnich latach gremialnie narzekają na trudną sytuację finansową. Podwyżki więc nawet jeśli dają, to rzadko kiedy są one satysfakcjonujące dla pracowników, a protesty i strajki, które przecież nie są żadną rzadkością, zwykle pozwalają na wymuszenie podwyżek leżących gdzieś w połowie między oczekiwaniami a możliwościami miasta czy gminy.

