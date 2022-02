Zaostrza się spór o pensje w budżetówce Olsztyna. Będzie pikieta

- W tym roku pensja prezydenta Olsztyna wzrosła do ok. 20 000 zł, radni miasta również otrzymali podwyżki, a dla najważniejszych pracowników, dzięki którym funkcjonuje miasto nie ma złamanego grosza – twierdzą związkowcy z Olsztyna. Prezydent miasta zapewnia o podwyżkach, ale ich kwota nie satysfakcjonuje pracowników urzędu i jednostek mu podległych w mieście.

Twa spór związkowców budżetówki z władzami miasta w sprawie wysokości pensji pracowników urzędu i jednostek mu podległych.

W planie budżetu na 2022 rok radni Olsztyna zdecydowali o przyznaniu pracownikom 300 zł podwyżki. Związkowcy uważają te kwoty za niewystarczające.

Na najbliższy wtorek (22 lutego) zapowiadają pikietę pod Urzędem Miasta.

Związek Zawodowy Symetria (organizacja członkowska OPZZ) oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników MOPS i Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie w przesłanym do mediów komunikacie poinformował, że razem z innymi jednostkami administracyjnymi podległymi prezydentowi Olsztyna Piotrowi Grzymowiczowi organizują 22 lutego br. o godz. 15.30 pikietę pod Urzędem Miasta w Olsztynie. Hasło pikiety to: "Mamy dość!".

Powołują się przy tym na relację jednej z pracownic urzędu miasta, która opowiada, że przez 12 lat jej pensja wzrosła jedynie o 17 proc. - Tymczasem ceny biletów podrożały o 20 proc., zimna woda – o 34 proc., minimalna stawka bazowa czynszu w lokalach komunalnych za m kw. – o 104 proc., wywóz odpadów komunalnych – o 83 proc., odprowadzanie ścieków – o 39 proc. - wyliczają związkowcy.

Czarę goryczy przelały ostanie podwyżki wynagrodzenia prezydenta miasta i diet radnych.

- "W tym roku pensja prezydenta Olsztyna wzrosła do ok. 20 000 zł, radni miasta również otrzymali podwyżki, a dla najważniejszych pracowników, dzięki którym funkcjonuje miasto nie ma złamanego grosza" – piszą związkowcy z Olsztyna.

Historia sporu płacowego w Olsztynie

Spór zbiorowy o podwyżkę wynagrodzeń pomiędzy związkowcami a olsztyńskim ratuszem trwa od grudnia 2021 r. Pierwszy z żądaniami płacowymi wystąpił Związek Zawodowy Symetria (organizacja członkowska OPZZ), do którego należą miejscy urzędnicy. ZZ Symetria domaga się podwyżki wynagrodzeń urzędników miejskich o 1500 zł od 2022 r., corocznej waloryzacji płacy zasadniczej i zasilenia ZFŚS jednorazowym odpisem w kwocie 1000 zł na każdego uprawnionego.

Prezydent Olsztyna w budżecie miasta na 2022 r. zaplanował 15 mln zł na podwyżki dla pracowników administracyjnych ratusza i jednostek pomocniczych. To oznacza podwyżkę pensji o średnio 300 zł. Związkowcy nie przystali na to rozwiązanie.

Na początku tego roku do sporu zbiorowego z prezydentem Olsztyna przystąpiły kolejne związki zawodowe z jednostek podlegających gminie Olsztyn. Do urzędników ratusza dołączyli pracownicy MOPS-u, domu opieki Kombatant i miejskich żłobków, tj. Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej przy DPS Kombatant w Olsztynie oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników MOPS w Olsztynie i zespołu żłobków miejskich. Związkowcy z tych jednostek zażądali 700 zł podwyżki. Miasto zaproponowało im tyle samo, co urzędnikom miejskim, czyli podwyżkę o średnio 300 zł.

Prezydent: podwyżki będą, ale żądania związkowców nierealne