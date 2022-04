Zarabiają kilkukrotnie mniej niż kontrolerzy z Warszawy. Mają dość

Kontrolerzy regionalni zgłaszają od lat między innymi braki w wyposażeniu. W części lotnisk brakuje zobrazowania radarowego, a nawet systemu ATIS czy VCS (Voice Communication System). Choć trudno to sobie wyobrazić, są lotniska jak choćby Bydgoszcz lub Zielona Góra, gdzie kontrolerzy do dziś pracują bez stałych łączy, posługując się przestarzałymi aparatami telefonicznymi.

W praktyce oznacza to, że kontroler "proceduralny" nie ma możliwości obserwacji na radarze nadlatujących samolotów, a jedynie prowadzi je dzięki komunikatom załogi. System ATIS to z kolei automatyczna informacja przekazywana załogom o pogodzie czy warunkach startów i lądowań.

Lotnisko w Lublinie, które dziś jest jednym z dwóch kluczowych dla bezpieczeństwa Państwa, pracuje bez systemu radarów, zaś w Rzeszowie kontrolerzy nie zostali przeszkoleni z ich obsługi. Z kolei krakowskim kontrolerom zablokowano niedawno na końcowym etapie i bez żadnego racjonalnego powodu wdrażanie reformy wewnętrznego układu przestrzeni oraz systemu pracy.

"Zmiany są konieczne i tak naprawdę już spóźnione. Pozwalają one zwiększyć przepustowość przestrzeni, poprawić komfort pracy i przygotować się tym samym na stale zwiększające się natężenie ruchu na lotniskach w Krakowie i Katowicach w przestrzeni, gdzie natężenie ruchu przekroczyło już poziom sprzed pandemii" - czytamy w oświadczeniu.

Więcej pracy, mało specjalistów

System pracy SPO - czyli pojedynczych stanowisk pracy to od wielu lat codzienność w regionach (problem zgłaszany już w 2018 roku), mimo iż ruch lotniczy na lotniskach regionalnych powrócił do tego sprzed pandemii. Lata mniej regularnych linii rejsowych i czarterów, ale więcej małych samolotów prywatnych i szkolnych, a od momentu wybuchu wojny w Ukrainie także samolotów wojskowych, które poruszają się we wspólnej przestrzeni powietrznej.

Zauważają też, że ruch lotniczy w przestrzeni niekontrolowanej, czyli między innymi loty szkolne, widokowe, LPR, prywatne loty biznesowe również rośnie, bez względu na pandemię. Tym ruchem zajmują się informatorzy FIS, których z roku na rok jest coraz mniej i dotkliwie odczuwają braki kadrowe oraz większe obciążenie pracą.