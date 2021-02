Zarobki w urzędach samorządów to dramat

- Zarobki pracowników urzędów samorządów są niskie, porównanie zarobków w urzędzie z tym, co jest na rynku, to dramat. Do tego kolejna podwyżka najniższej krajowej sprawiła, że różnice w płacach zostały spłaszczone. Efekt jest taki, że fachowiec podejmujący odpowiedzialne decyzje zarabia niemal tyle samo co – przy całym szacunku – osoby sprzątające. Nie ma we mnie zgody na traktowanie urzędników gorzej niż pracowników firm prywatnych - mówi burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz.