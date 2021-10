Zarobki włodarzy mocno w górę. Wójt proponuje: idźmy po całość

W przypadku diet radnych, nowelizacja nie zmieniła zasad określania ich wysokości lecz ich wysokość. Do tej pory radni w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców mogli dostawać diety nie większe niż 2 684,13 zł, co jest półtorakrotnością kwoty bazowej. Po nowelizacji stawka ta wzrośnie do 4 294,60 zł.

W przypadku, gdy liczba mieszkańców wynosi od 15 tys. do 100 tys., obecna dieta radnego wynosi 75 proc. maksymalnej kwoty, czyli do 2 013,10 zł. Po zmianie przepisów zwiększa się do 3 220,96 zł. Poniżej 15 tys. mieszkańców dieta wynosi 50 proc. maksymalnej kwoty, czyli 1 342,07 zł i wskutek nowych przepisów podnosi się do 2 147,30 zł.

Generalnie, radni powinni sami po 1 listopada podjąć uchwałę o wysokości swoich diet. W zdecydowanej większości przypadków robią to poprzez nominalne określenie kwoty, czy też procentowe odniesienie się do kwoty bazowej. Są jednak pojedyncze przypadki, kiedy ich diety powinny wzrosnąć z automatu.

- Przeglądając uchwały, znalazłem jeden powiat, w którym radni określili swoje diety w odniesieniu do procentu kwoty maksymalnej. W takim przypadku ich diety powinny automatycznie wzrosnąć od 1 listopada - stwierdził Rafał Wróbel.

Premia za trzy miesiące?

Włodarzy mogą czekać miłe niespodzianki. W przepisach nowelizacji wchodzącej w życie 1 listopada znalazł się zapis, że nowe stawki obowiązują z mocą wsteczną od 1 sierpnia. Oznacza to, że zarówno wójtowie jak i radni, mogą liczyć na nadpłaty za sierpień, wrzesień oraz październik.

Choć przepisy są nowe i jeszcze nie wiadomo, jak do takiego nadpłacania wynagrodzeń włodarzy podejdą organy nadzoru, zdaniem Rafała Wróbla nie powinny oskarżać nikogo o naruszenie dyscypliny finansowej. Zasugerował jednak, żeby rady podjęły decyzje jak najszybciej. Nieco inaczej jest w przypadku diet radnych.

- Moim zdaniem to przypadek, a nie celowy zabieg ustawodawcy, żeby świadomie pozwolić na zmiany wysokości diet z mocą wsteczną. Trzeba jednak zakładać, że organy nadzoru czy sądy administracyjne mogą mieć inne zdanie. Sugeruję zatem, aby w uchwałach o wysokości diet, zapisy o obowiązywaniu ich z mocą wsteczną, wstawić do dokumentu jako osobną cześć redakcyjną. W przypadku uchylenia, zakwestionowany zostanie tylko jeden przepis, a nie cała uchwała - powiedział Rafał Wróbel.

Jak skomentował Ireneusz Czech, burmistrz gminy Kochanowice, obecna nowelizacja przepisów to pierwsze podniesienie wynagrodzeń włodarzy od 16 lat. Przypomniał także, że ostatnia zmiana wynagrodzeń wójtów, była obniżką pensji.

- Spróbujmy ze sobą nie rywalizować o to, kto będzie bardziej oszczędny, bardziej gospodarczy, bardziej pomysłowy. Umówimy się tak – idźmy wszyscy po całość, po pełną pulę. Nie wiadomo, kiedy będzie kolejna podwyżka - przekonywał Ireneusz Czech.