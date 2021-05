Burmistrz sam rozebrał miejski garaż. Bo było za drogo

I zaznacza, że choć ma do siebie duży dystans i do zadania podszedł z humorem, to w rzeczywistości powodów do śmiechu w całej tej sytuacji jest niewiele.

- Dwa dni pracy i 17 tys. zł. Pensja burmistrza - 7,4 tys. zł za miesiąc na rękę. Czy to nie jest jakiś absurd? Budowa parkingu dla rowerów z zadaszeniem będzie kosztować 100 tys. zł. Może rzeczywiście lepiej budować lub rozbierać jakieś wiaty niż zarządzać samorządem? - zastanawia się Maniura.

Tanio to już było

Przetarg na rozbiórkę garażu jest kolejnym, jaki w ostatnim czasie unieważnił samorząd. W marcu unieważniono przetarg na budowę kanalizacji i oczyszczalni w Kokotku, dzielnicy Lublińca. Powód ten sam - wysokość zaproponowanych kwot.

- To zaczyna być bardzo niepokojące. Od kilku miesięcy obserwujemy znaczny wzrost cen usług i materiałów budowlanych. Na to składa się wiele czynników - ceny paliw, koszty pracy, kurs euro. Robimy oczyszczalnię ścieków za 51 mln zł i całe szczęście, że główne urządzenia i materiały przyszły w ubiegłym roku, bo gdyby to stało się teraz, trzeba byłoby się liczyć, że firma poprosiłaby o podwyżkę, gdyż zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jest możliwość indeksacji w przypadku znacznego wzrostu cen - mówi burmistrz Lublińca.

I dodaje, że trzeba liczyć się z tym, że przy obecnej inflacji wysokie już ceny usług i materiałów dalej będą niebezpiecznie rosły.

- Inflacja ma to do siebie, że póki jest niska, to jest ona stała, ale jak pewne elementy zaczynają się nakręcać, to powstaje koło zamachowe, które coraz szybciej się kręci. Bardzo się tego obawiam, bo nikt nie jest w stanie tego zrekompensować. Podatki ustalamy raz na rok, a przy inflacji na poziomie 5-10 proc. firmy już kalkulują, czy startować w przetargu, czy też nie. Nie chcą startować w przetargach, które zakładają 2-letni czas realizacji, bo te jednoroczne projekty są jeszcze w stanie skalkulować. To rodzi olbrzymie problemy, czego nie bierze pod uwagę rząd, bo tak łatwe puszczenie inflacji spowoduje ogromne kłopoty. Dla budżetu państwa to jest dobre, bo wpływy są wyższe, szczególnie z VAT-u, ale dla samorządu, który realizuje inwestycje, to jest katastrofa - mówi Maniura.

W poszukiwaniu oszczędności

W jego opinii samorządy będą zmuszone w niedalekiej przyszłości szukać tańszych form realizacji inwestycji.

- Procedury zamówień publicznych są określone i coraz bardziej skomplikowane, więc firmy startujące w przetargach biorą pod uwagę wszelkie ryzyka, co znajduje odbicie w kosztach. Z drugiej zaś strony samorządy mają coraz mniej pieniędzy. To wszystko zmierza do powrotu siermiężnych czasów, w których gminy będą "kombinowały", jak sobie poradzić w sposób gospodarczy - uważa burmistrz Lublińca.

I wiele już to robi. Na pomysł, jak budować drogi za 1/5 wartości ceny rynkowej, wpadł wójt podlaskiej gminy Brańsk, która sama produkuje beton, z którego gminny referat rolno-środowiskowo-inwestycyjny buduje drogi.

Jak przyznaje wójt Andrzej Jankowski, pomysł na produkcję betonu do budowy dróg wziął się z chęci zaoszczędzenia.

- Doszedłem do wniosku, że przepłacamy za budowę dróg i trzeba znaleźć rozwiązanie, które pozwoli te wydatki obniżyć - mówi krótko.

Sposobów na obniżenie kosztów realizacji inwestycji poszukuje też mazowiecka Kobyłka.

- Po panującym w początkach polskiego samorządu paradygmacie, jakoby zlecanie realizacji inwestycji i usług na zewnątrz było najlepszym możliwym rozwiązaniem, a spółki gminne są szczytem nieefektywności, obecnie widać coraz większe zainteresowanie możliwością realizacji niektórych zadań przez wydziały urzędu albo przez spółki komunalne - mówi Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki.

Zbieć dostrzega coraz silniejszy trend traktowania spółek gminnych jako swoistych wentyli bezpieczeństwa i narzędzia tonowania sytuacji na rynku usług dla samorządów.

- Jesteśmy teraz na początku drogi "odrodzenia" spółek samorządowych. W związku z tym samorządy są żywo zainteresowane zbadaniem, które usługi powinny być realizowane przez nie same, a które warto kupować na wolnym rynku - mówi Zbieć.