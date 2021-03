Dlaczego warto oszczędzać w PPK?

Jak wyobrażamy sobie naszą przyszłość emerytalną? Chcemy żyć wygodnie i realizować plany, na które nie mieliśmy czasu i pieniędzy– to wynik badań przeprowadzonych w sierpniu ubiegłego roku [1]. Co zatem możemy zrobić, aby oczekiwania mogły zostać urzeczywistnione i nie pozostały wyłącznie w sferze marzeń? Zwłaszcza, że w realizacji powyższych zamierzeń nie pomogą trendy demograficzne.

W trosce o bezpieczną przyszłość

Nie ma wątpliwości – emerytura z ZUS będzie niska. W 2020 r. średnia wysokość wypłacanej emerytury wynosiła 2200 zł i stanowiła ok. 54% przeciętnego wynagrodzenia. Według prognoz za 30 lat przyszli emeryci miesięcznie otrzymają średnio równowartość dzisiejszych 1200 zł, co będzie stanowić już tylko 29% przeciętnego wynagrodzenia. Po pierwsze wynika to z trendów społecznych i demograficznych – m.in. innego modelu rodziny, wyższej średniej długości życia, starzejącego się społeczeństwa. Dziś statystycznie na jednego emeryta przypadają prawie 4 osoby w wieku produkcyjnym. Za 30 lat ta proporcja wyniesie tylko 1:2. Do tego żyjemy dłużej, więc okres pobierania świadczeń też się wydłuża. To dlatego prognozowana wysokość miesięcznej emerytury spada.

Mimo to Polacy wykazują umiarkowane zainteresowanie dodatkowymi metodami oszczędzania na przyszłość. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Warszawski Instytut Bankowości i Fundację GPW, około 30% osób nie korzysta z żadnego sposobu długoterminowego oszczędzania. Dla młodszych emerytura jest wciąż odległą perspektywą, ich uwagę pochłaniają bieżące wydatki i plany, takie jak np. zakup mieszkania, założenie lub powiększenie rodziny. Tymczasem, oszczędzając regularnie niewielkie kwoty w długim terminie, możemy zgromadzić pokaźny kapitał, który będzie solidnym zabezpieczeniem na przyszłość. Najprostszym rozwiązaniem, które to umożliwia, są Pracownicze Plany Kapitałowe – mówi Monika Andrzejczyk, menedżer ds. PPK w PFR TFI.

Razem oszczędza się łatwiej

Samodzielne oszczędzanie w długim terminie nie jest łatwe. Wynika to z naszej natury. Nawet mając świadomość, że takie działanie jest potrzebne, nie lubimy oszczędzać. Dzieje się tak, gdyż oznacza to konieczność rezygnacji z konsumpcji tu i teraz. Nawet perspektywa polepszenia warunków życia w przyszłości nie jest wystarczającą rekompensatą. Psychologowie potwierdzają, że zdecydowanie łatwiej odkładać na coś konkretnego, na przykład na samochód bądź wakacje, niż na emeryturę, która jest czymś abstrakcyjnym i odległym. Rozwiązaniem może być oszczędzanie kontraktowe. Polega ono na tym, że zobowiązujemy się do oszczędzania i podpisujemy umowę z jakąś instytucją finansową, gdzie musimy regularnie wpłacać pieniądze. Takie zobowiązanie nauczy nas systematyczności i dyscypliny, a to pierwszy krok do tego, by oszczędzanie stało się naszym nawykiem. Przykładem takiego rozwiązania są właśnie PPK.

Dodatkowo do PPK powinna przekonać zasada trójstronności wpłat. Żaden z dotychczasowych produktów oszczędzania długoterminowego nie oferował takiej możliwości. PPK to pierwsze takie rozwiązanie na polskim rynku. Dzięki temu, że środki na rachunku PPK pochodzą z trzech źródeł, oszczędzanie jest bardziej efektywne.

Obrazując to na konkretnym przykładzie, zobaczymy, że każdy uczestnik, którego wynagrodzenie wynosi 5000 zł, co miesiąc wpłaca do PPK wpłatę podstawową w wysokości 100 zł, ale saldo jego rachunku wzrasta o 195 zł, ponieważ kolejną wpłatę – w wysokości 1,5% wynagrodzenia dokłada pracodawca. Oprócz tego państwo przekazuje 240 zł dopłaty rocznej (czyli miesięcznie 20 zł) – wyjaśnia Monika Andrzejczyk.