Dodatek osłonowy z opóźnieniem. Gminy muszą czekać na informacje z ZUS

Emeryci starający się o dodatek osłonowy, muszą często czekać kilka miesięcy na wypłatę pieniędzy. Gminy nie mogą jednak tego zrobić bez wcześniejszego ustalenia wysokości dochodów danego gospodarstwa domowego. Taką informację może przekazać Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który w wielu przypadkach nie dotrzymuje terminu przekazania danych.

Ministerstwo rodziny przyznaje, że kilka tysięcy wniosków o udostępnienie danych gminom przekroczyło już ustawowy termin. Zapewnia jednak, że opóźnienia zostaną "nadgonione" do końca sierpnia.

Tymczasem zbliża się termin ostateczny termin składania wniosków o dodatek osłonowy (31 października). Resort już przewiduje, że gminy znowu "zaleją" ZUS zapytaniami o dochody emerytów.

Pod koniec 2021 r. Sejm przyjął ustawę o tzw. dodatku osłonowym. Ma on stanowić wsparcie dla gospodarstw domowych w związku z rosnącymi cenami energii, gazu i żywności.

Zgodnie z zapisami samej ustawy dodatek miał być wypłacany w dwóch ratach do 31 marca oraz między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r. w przypadku wniosków złożonych do 31 stycznia 2022 r., a także jednorazowo do 2 grudnia w przypadku wniosków złożonych do 31 października 2022 r.

- Docierają do nas informacje, że samorządy muszą czekać nawet 1-2 miesiące na informacje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości składki zdrowotnej w celu prawidłowego ustalenia wysokości dochodów w przypadku niektórych emerytów czy też w związku z niewliczaniem 13. I 14. emerytury do wysokości dochodu - piszą posłowie w interpelacji do ministra rodziny.

Nadgonimy opóźnienia do końca sierpnia

Odpowiadający na interpelację Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej przyznaje, że mimo podjęcia "wielu działań", nie zawsze możliwe jest zachowanie ustawowego terminu realizacji wniosków. Jego zdaniem, jedną z przyczyn są działania samych gmin, które ponawiają wnioski o informację, kiedy jeszcze nie przekazano odpowiedzi.

Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej (fot. PTWP)

- Należy zaznaczyć również, że w tym samym czasie ZUS jest zobligowany do realizacji wniosków o udostępnienie danych w celach innych niż ustalenie prawa do dodatku osłonowego - pisze Stanisław Szwed.

Jak wylicza, obecnie (stan na 11 sierpnia), w ZUS pozostało do realizacji 17,2 tys. wniosków o udostępnienie danych w zakresie dodatku osłonowego, w tym 5,9 tys. wniosków po terminie. Dodaje jednak, że wnioski te zostaną zrealizowane do końca sierpnia.

Znowu będzie fala pytań

- W okresie wrzesień - październik 2022 r. należy oczekiwać kolejnej dużej fali zapytań o dane, z uwagi na to, że ostateczny termin składania wniosków o dodatek osłonowy to 31 października 2022 r. - przewiduje ministerstwo rodziny.

Przed 31 października w urzędach znowu mogą pojawić się kolejki w związku ze składaniem wniosków o dodatek osłonowy (fot. UM Poznań)

Stanisław Szwed zapewnia jednak, że ZUS podjął już próby oszacowania wolumenu wniosków i zaplanowania odpowiedniej organizacji pracy, aby nałożone na niego zadanie udostępniania danych w zakresie ustalania prawa do dodatków osłonowych przebiegało sprawnie i aby obywatele mogli jak najszybciej otrzymać przysługujące im świadczenia.

Dodał także, że dzięki wprowadzonym procedurom, ponad 8,3 mln wniosków o dodatek osłonowy, zostało zrealizowanych automatycznie.

Dla kogo dodatek osłonowy?

Według zapisów ustawy dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Zmiana od sierpnia

Przed 31 lipca 2022 r. składając wniosek o dodatek osłonowy, braliśmy pod uwagę dochód z 2020 roku. Teraz jednak nastąpiła zmiana. Od sierpnia należy we wniosku wykazać dochód z 2021 roku.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

- 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

- 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

- 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

- 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

