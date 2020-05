EEC Online: Ciekawie o gospodarce, rynku pracy i samorządach

20 maja - na koniec głównej części EEC Online 2020 - zorganizowaliśmy tzw. "Okrągły stół gospodarczy" z udziałem przedstawicieli organizacji przedsiębiorców, samorządowców i administracji rządowej - w osobie wicepremier Jadwigi Emilewicz. Debatę w tej formie zaproponowały: Unia Metropolii Polskich, Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa" oraz Rada Przedsiębiorczości.

Mowa była przede wszystkim o konieczności podjęcia współpracy między wszystkimi stronami, która pozwoli wyjść z kryzysu wywołanego epidemią. Zwróciła na to uwagę m.in. Jadwiga Emilewicz.

- Nie ma podziału na "my" i "wy". W wyjściu z kryzysu potrzebna jest współpraca z czterema stronami: administracją centralną, samorządową, przedsiębiorcami oraz obywatelami. Potrzebny jest wspólny wysiłek i partnerska praca nad rozwiązaniami. Musimy się razem zastanowić, co jeszcze możemy zrobić, i jakie mechanizmy wprowadzić nie tylko na czas pandemii, ale także na czas po niej - mówiła wicepremier.

Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Lewiatan i Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, przypomniał o słabościach, jakie obnażył kryzys spowodowany epidemią.

- Pokazał on, że najważniejsze jest zaufanie. Tego kapitału nie da się kupić drukowaniem pieniędzy... Trzeba go zbudować poprzez dialog. Wprowadzenie do tarczy antykryzysowej przepisów pozwalających eliminować z Rady Dialogu Społecznego tych, którzy mają inne zdanie, urąga przyzwoitości! Jeśli będziemy stosować takie metody, daleko nie zajedziemy - podkreślił.

Dosadnie o sytuacji finansów JST w czasie epidemii wyraził się prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

- Dziś wszyscy w samorządach mamy fikcyjne budżety. Każda złotówka po stronie przychodów i wydatków jest zapisana w uchwale rady miasta czy gminy - i już dziś zdajemy sobie sprawę, że pojawiło się wiele nieplanowanych wydatków. Ale to jeszcze bylibyśmy w stanie udźwignąć, tyle że jest też mnóstwo - przez duże "M" - przychodów, których nie osiągniemy. Dzisiaj żyjemy w fikcji - stwierdził Rafał Bruski.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adam Abramowicz przyznał, że pandemia obnażyła słabości polskiej gospodarki - przede wszystkim brak poduszki finansowej w MŚP.

Europa i Polska

Jednym z gości specjalnych EEC Online był Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Polski rząd – prócz minister rozwoju i wicepremier Jadwigi Emilewicz, reprezentowali: m.in. Andrzej Adamczyk - minister infrastruktury, Małgorzata Jarosińska-Jedynak - minister funduszy i polityki regionalnej, Michał Kurtyka - minister klimatu, Wojciech Murdzek - minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz Konrad Szymański - minister ds. Unii Europejskiej.

W trakcie trzech dni internetowych debat rozmawiano o branżach, w których dokonają się największe zmiany – o sytuacji na rynku pracy, perspektywach transformacji energetyki, o przyspieszającej cyfryzacji, o nowych realiach na rynku start-upów, a także kondycji samorządów, branży budowlanej.

Ekonomiści uczestniczący w inaugurującej EEC Online debacie „Nowa Gospodarka, nowy świat” oceniali, że pandemia przyniesie stałe zmiany - osłabi globalizację, przyspieszy cyfryzację, wymuszając zaciąganie długu zmieni sytuację finansów publicznych. Nie wykluczyli także nawrotu choroby w trzecim kwartale i namawiali do ostrożności w prognozach dla polskiej i europejskiej gospodarki na 2020 r.

Całkowita liczba odtworzeń tej sesji w trakcie jej trwania (live) wyniosła 41 tys. Liczba osób, które oglądały debatę w kulminacyjnym momencie transmisji to 2,1 tys. użytkowników.

– Kryzys, z którym mamy dziś do czynienia, z całą pewnością jest zjawiskiem nieznanym dotychczas w swojej skali i zakresie. Gospodarka została sparaliżowana praktycznie we wszystkich obszarach, życie społeczne zostało zamrożone. Nasze zdolności do zrozumienia tego, gdzie jesteśmy, ograniczają się do bardzo krótkiego czasu. Analizujemy sytuację sprzed kilku tygodni czy kilku miesięcy. A jesteśmy w stanie planować coś ze względną dokładnością w horyzoncie dwóch tygodni – zaznaczyła Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju.

Odpowiedzi na kluczowe dla UE pytania poszukiwano podczas debaty „Unia Europejska - odpowiedź na kryzys” pierwszego dnia EEC Online. Uczestnicy pierwszego od czasu lockdownu takiego spotkania rozmawiali także o szybkości i skali reakcji Unii Europejskiej, działaniach państw członkowskich, antykryzysowym zasilaniu systemów ochrony zdrowia i gospodarek oraz planowaniu wieloletniego budżetu Wspólnoty na lata 2021-2027. Padły ważne deklaracje.

– Unia zmieniła swoje procedury, by ułatwić i przyspieszyć reagowanie państw na skutki kryzysu. W unijnym budżecie wciąż dostępne są duże środki na wsparcie gospodarki w kryzysie. Zaczynamy pracę nad długoterminowym programem wychodzenia ze stanu zamrożenia gospodarki, na co chcemy przeznaczyć bilion euro – powiedział Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. – Przyspieszyliśmy w znaczny sposób procedury. Obecnie UE jest w stanie zapewnić maksymalną elastyczność w zakresie prealokacji funduszy unijnych.

Praca i cyfryzacja

Koronawirus niewątpliwie zmieni biznes i przedsiębiorców – to jedna z konkluzji debaty "Rynek pracy. Sztuka adaptacji" z udziałem Stanisława Szweda, sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ekspertów rynku pracy, praktyków HR i naukowców.

Nowe realia będą wymagały od pracowników nowych kompetencji – przede wszystkim cyfrowych - podkreślali to uczestnicy rozmaitych. kongresowych debat.

– Jak może ta nowa normalność wyglądać? Przede wszystkim wzrośnie rola technologii cyfrowych – prognozował Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego. – Już po kilku tygodniach pandemii liczba klientów banku korzystająca z bankowości elektronicznej wzrosła o 200 tys. Pandemia przyniosła nam fazę korzystania z cyfrowych usług przez miliony Polaków - i to jest dobry krok. Musimy wytworzyć silne społeczeństwo i gospodarkę opartą na technologiach cyfrowych.

– Zmienią się również modele biznesowe. Z jednej strony cyfryzacja, ale z drugiej zainteresowanie klientów innym asortymentem, co może być spowodowane zubożeniem społeczeństwa w trakcie kryzysu. Będzie też przesuwanie się popytu w stronę tańszych towarów - zmiana preferencji klientów raczej ku "dolnej półce" – przewidywał Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP.

– Cyfryzacja, chociaż oczywiście konieczna, nie jest panaceum. To, że musimy oswajać się z cyfryzacją, z nowoczesnymi technologiami, jest oczywistością. Fundamentalne pytanie: jak łączyć rzeczywistość wirtualną ze światem realnym, do którego jesteśmy jakoś przywiązani? – pytał Rafał Sonik, prezes Gemini Holding.

– Już nie tylko podnoszenie efektywności produkcji i optymalizacja kosztów przemawiają za Przemysłem 4.0. Rozwiązania cyfrowe pomagają tam, gdzie ludzie z powodu pandemii nie mogą pracować obok siebie – zwróciła uwagę Dominika Bettman, prezeska Siemens Polska, która wzięła udział w panelu „Cyfryzacja – czas przyspieszenia?".

W ramach EEC doszło 20 debat z udziałem ponad 120 panelistów. EEC Online zorganizowano od 18 do 20 maja, ale następne wydarzenia pod tym samym szyldem zaplanowano na kolejne tygodnie. Organizację największej imprezy biznesowej Europy Centralnej w dotychczasowej formule, wraz z European Tech and Start-up Days, Grupa PTWP planuje jesienią (2-4 września br.).