Gdańska uchwała krajobrazowa kosztowna dla Solidarności

W 2018 r. rada miasta w Gdańsku przyjęła tzw. uchwałę krajobrazową. Dokument określa m.in. zasady wywieszania plakatów czy banerów reklamowych. Przedsiębiorcy, instytucje kultury czy jednostki oświatowe, miały dwa lata, aby dostosować się do jej zapisów.

Nie zrobiła tego "Solidarność", która na swojej siedzibie miała umieszczone dwa duże banery reklamowe. Zgodnie z zasadami uchwały krajobrazowej, one także powinny zniknąć.

Mimo wezwań urzędu do usunięcia banerów, te wisiały jeszcze przez kilka miesięcy. Zostały zdjęte dopiero po nałożeniu kary administracyjnej.

Okres dostosowawczy tzw. uchwały krajobrazowej Gdańska minął w kwietniu 2020 roku. Jednak NSZZ "Solidarność" nie podjęła żadnych kroków dotyczących swoich banerów. Po kilku miesiącach rozmów, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni rozpoczął postępowanie administracyjne.

We wrześniu 2020 r. do "Solidarności” wysłano informację o zasadach umieszczania reklam zgodnie z tzw. uchwałą krajobrazową oraz informację o niezgodności z jej zapisami siatek zawieszonych na elewacji budynku. "Solidarność” - jak informuje gdański urząd - odebrała pismo 13 października. Miesiąc później, 4 listopada 2020 r. pracownicy GZDiZ wysłali wiadomość e-mail do "S” z zapytaniem, na jakim są etapie dostosowywania reklam do uchwały. Jednocześnie poinformowano, że jeśli do końca miesiąca banery z elewacji nie zostaną usunięte, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. Pracownicy GZDiZ nie otrzymali odpowiedzi.

Urząd miasta w Gdańsku informuje także, że GZDiZ odebrał od mieszkańców kilkanaście interwencji o nielegalnym banerze. Zgłoszenia i zapytania wpływały także za pośrednictwem mediów społecznościowych i dziennikarzy.

W grudniu 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne. W tym samym miesiącu odbyła się wizja w terenie z udziałem pełnomocnika "S” a reklama nadal była umieszczona. Gdański magistrat zapewnia, że GZDiZ kilkukrotnie informowali "Solidarność" o obowiązku dostosowania lub usunięcia reklam oraz o konsekwencjach niedostosowania się do zapisów uchwały, co miało zostać zignorowane.

Ostatecznie, w dwóch postępowaniach administracyjnych za umieszczenie tablicy reklamowej niezgodnie z zasadami i warunkami tzw. uchwały krajobrazowej Gdańska wystawiono dwie decyzje wymierzające kary odpowiednio: 29,6 tys. oraz 17,1 tys. zł. Kary dotyczyły dwóch tablic reklamowych w formie banera na elewacji budynku przy ulicy Wały Piastowskie.

- Prawo miejscowe, jakim jest Uchwała Krajobrazowa Gdańska, obwiązuje wszystkie podmioty: przedsiębiorców, instytucje kultury, jednostki oświatowe, małe lokalne firmy i międzynarodowe korporacje. Okres dostosowawczy, który trwał dwa lata, minął w kwietniu 2020 r. - czytamy w komunikacie urzędu miejskiego w Gdańsku.