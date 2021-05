Gminy już wkrótce będą nadawać cudzoziemcom numery PESEL

Są dwa sposoby, za pomocą których cudzoziemcy mogą uzyskać numer PESEL.

Nadanie numeru odbywa się automatycznie wraz z chwilą meldunku na pobyt w Polsce powyżej 30 dni.

Jego brak nie zamyka drogi do uzyskania PESEL-u. Aby go otrzymać trzeba jednak złożyć wniosek.

Ważne zezwolenia na pobyt w Polsce posiada ponad 483 tys. obcokrajowców Najwięcej, bo ponad 265 tys. stanowią obywatele Ukrainy, Białorusi i Niemiec.

- Zdecydowana większość cudzoziemców posiada zezwolenia na pobyt czasowy - jest to już prawie 300 tys. osób. Blisko 85 tys. obcokrajowców jest uprawnionych do pobytu stałego. Zarejestrowany pobyt posiada także 80 tys. obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej - wylicza Jakub Dudziak, rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Aby móc legalnie pracować i odprowadzać podatki w Polsce dotychczas nie musieli posiadać numeru PESEL. W tym celu wystarczył NIP. Wraz z 1 czerwca przepisy w tym zakresie ulegną zmianie.

Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a którzy do dnia wejścia w życie przepisów posługiwali się NIP, mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL. Jak informuje Ministerstwo Finansów, nie będzie już możliwe składanie informacji od płatnika z błędnymi identyfikatorami podatkowymi podatnika (w szczególności chodzi o posługiwanie się szeregiem tych samych cyfr, w tym jedynek i dziewiątek).

Nowe przepisy umożliwią urzędom skarbowym jednoznaczną identyfikację podatnika (pracownika). Pozwoli to na wygenerowanie i udostępnienie zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl.

Tym samym podatnicy łatwiej rozliczą się z urzędem skarbowym: będą mogli użyć PESEL do zalogowania się do usługi Twój e-PIT lub złożyć zeznanie podatkowe przy użyciu bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na podatki.gov.pl. Oznacza to dla nich również możliwość skorzystania z ulg i odliczeń oraz otrzymania zwrotu nadpłaty podatku.

Dla płatników zmiany ustawowe pozwalają na wywiązanie się z obowiązku wskazywania identyfikatora podatkowego jego pracowników - cudzoziemców, którzy mogą dla celów podatkowych ubiegać się o nadanie numeru PESEL.

