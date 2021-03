Koalicja Polska - PSL złoży projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich

Poseł Jarosław Rzepa na konferencji prasowej w Sejmie w imieniu całego klubu PSL - Koalicja Polska złożył życzenia sołtysom z okazji ich święta. "Chcę podziękować im za to, co do tej pory zrobili, życzyć zdrowia oraz tego, by mogli działać w swoich lokalnych społecznościach" - powiedział poseł ludowców.

💬 Złożymy ustawę o sołtysach i radach sołeckich. Dziś rządzący odbierają samorządom środki i możliwości działania. My idziemy w drugą stronę: jak najwięcej kompetencji dla samorządowców. Oni są najbliżej lokalnych społeczności, znają ich potrzeby.



Rzepa poinformował, że klub Koalicja Polska - PSL złoży w Sejmie projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich. Jak wyjaśnił, głównym założeniem projektu jest nadanie sołtysom osobowości prawnej. "Polska się zmienia, zmieniają się również gminy i sołectwa. Sołtysi muszą mieć osobowość prawną, by być niezależnym w pozyskiwaniu środków dla swoich społeczności" - powiedział poseł PSL.

Zwracał też uwagę, że praca sołtysa nie jest łatwa. "To lokalni patrioci, skuteczni w działaniu, łagodzący spory w swoich społecznościach i należy wynagrodzić ich trud. Dlatego proponujemy, by ich wynagrodzenie wynosiło 50 procent minimalnego wynagrodzenia brutto" - oświadczył Rzepa.

💬 Praca sołtysa nie jest łatwa. To lokalni patrioci, skuteczni w działaniu, łagodzący spory w swoich społecznościach. Należy wynagrodzić ich trud. Proponujemy 50% minimalnego wynagrodzenia brutto.



Rzecznik PSL Miłosz Motyka podkreślił, że projekt ten jest ważny dla sołtysek i sołtysów, ponieważ to z nimi został napisany i omówiony. "On jest też ważny dla ustroju państwa, bo to jest tak naprawdę ważny kolejny krok, jaki chcemy jako środowisko polityczne wykonać, w celu decentralizacji państwa polskiego" - zaznaczył Motyka.

Zwrócił się też do wszystkich polityków partii rządzącej oraz ministra rolnictwa Grzegorza Pudy. "Życzenia i deklaracje nie wystarczą, należy upodmiotowić sołectwa, należy nadać im osobowość prawną, należy zagwarantować im godny zarobek" - powiedział rzecznik ludowców.

Jak mówił, "często jest tak, że sołtysi nie są w stanie podjąć pracy na pełen etat, bo są tak oddani swoim lokalnym społecznościom". "Dlatego dla ustroju państwa, dla wzmocnienia decentralizacji, ta ustawa wymaga przyjęcia. Liczymy, że większość rządząca przychyli się do tej ustawy i będziemy mogli jak najszybciej ją przyjąć" - powiedział Motyka.