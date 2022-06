Kolejny bank wchodzi do programu Mieszkanie bez wkładu własnego

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z kolejnym bankiem - PKO BP w ramach programu Mieszkanie bez wkładu własnego - poinformował w czwartek ( 2 maja) BGK. Zawarcie umowy jest pierwszym etapem wprowadzenia rozwiązania do oferty PKO BP.

Program Mieszkanie bez wkładu własnego umożliwia objęcie gwarancją części kredytu hipotecznego zaciąganego na zakup mieszkania, nie mniej niż 10 proc. i nie więcej niż 20 proc. wydatków, na którą zaciągany jest kredyt. Gwarancja zastępuje wymóg wniesienia wkładu własnego.

Kwota gwarantowanej części kredytu nie może być wyższa niż 100 tys. zł. Jeśli w czasie spłaty kredytu kredytobiorcy urodzi się drugie albo kolejne dziecko BGK jednorazowo spłaci część kapitału kredytu - 20 tys. zł w przypadku drugiego i 60 tys. zł w przypadku trzeciego i kolejnego dziecka (spłata rodzinna).

Gwarantowanych kredytów mieszkaniowych będą udzielać banki, które podpiszą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

BGK w ub. tygodniu podpisał umowę z pierwszym bankiem, Pekao SA. W czwartek poinformował o zawarciu umowy z kolejnym - PKO BP.

"Klient będzie mógł zaciągnąć kredyt hipoteczny bez konieczności posiadania wkładu własnego - część kwoty kredytu zostanie objęta gwarancją BGK. Zawarcie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jest pierwszym etapem wprowadzenia rozwiązania do oferty PKO Banku Polskiego" - podkreślił BGK.

Jak podano, do oferty banku zostanie wprowadzony produkt umożliwiający zakup własnego mieszkania szczególnie tym osobom, które mają zdolność kredytową, ale nie posiadają kapitału na wkład własny. Zapewniono, że cały proces starania się o finansowanie inwestycji - od momentu złożenia wniosku o kredyt, aż do podpisania umowy - będzie uproszczony. Dlatego wszystkie formalności związane ze skorzystaniem z gwarancji BGK zostaną dopełnione w oddziale banku podczas składania wniosku o kredyt mieszkaniowy. Nie będzie konieczności podpisywania dodatkowych dokumentów odrębnie w Banku Gospodarstwa Krajowego - zaznaczono.

Kolejne banki w ciągu 2-3 tygodni

- Zakładamy, że za 2-3 tygodnie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielanie kredytów w programie "Mieszkanie bez wkładu własnego" podpisze kilkanaście banków, w tym większość dużych, które na rynku funkcjonują - powiedział w ubiegły piątek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Przyznał, że dziś ze względu na rosnące stopy procentowe trudniej jest podjąć decyzję o zadłużeniu się, ale - jak zaznaczył - w dłuższej perspektywie rozwiązanie, które zaproponował rząd, okaże się dla kredytobiorców korzystne.

"Chcielibyśmy, żeby wszystkie banki weszły w program +Mieszkanie bez wkładu własnego+" - powiedział. Przypomniał, że jako pierwszy umowę z BGK podpisał Pekao SA, finalizowana jest też umowa z PKO BP. "W przyszłym tygodniu takie umowy mają podpisać kolejne dwa banki. Zakładamy, że za 2-3 tygodnie umowy na udzielanie kredytów w programie +Mieszkanie bez wkładu własnego+ podpisze kilkanaście banków, w tym większość dużych, które na rynku funkcjonują" - powiedział.

Wskazał też, że trwają prace legislacyjne, które moją umożliwić skorzystanie z programu również osobom, które wpłacą większy wkład własny do 20 proc.(obecnie jest to do 10 proc.). "Chcemy w ten sposób zwiększyć elastyczność programu" - wyjaśnił.

Na co kredyt z gwarancją BGK?

Kredyt hipoteczny w ramach programu Mieszkanie bez wkładu własnego będzie można zaciągnąć zarówno na kupno mieszkania, jak kupno lub budowę domu jednorodzinnego, czy wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony na uzyskanie prawa własności mieszkania lub domu. Klient będzie mógł zdecydować, na jaki okres podpisuje umowę - od 15 do 35 lat oraz czy zobowiązanie będzie spłacał w ratach równych czy malejących.