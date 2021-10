Lubuscy samorządowcy odebrali symboliczne czeki z Polskiego Ładu

W skali Lubuskiego najwięcej pieniędzy - 223,2 mln zł zasili inwestycje samorządów w infrastrukturę drogową; 114,5 mln zł to dofinansowanie do inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną; 59 mln zł zostanie przeznaczonych na rewitalizację obszarów miejskich.

Na zadania w infrastrukturze społecznej będzie to 55,7 mln zł, a w turystycznej - 54,2 mln zł. Po ponad 50 mln zł z programu samorządy wykorzystają na rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej.

Na kolejnych miejscach w ujęciu kwotowym znalazły się m.in. inwestycje w gospodarkę odpadami czy efektywność energetyczną.

Wiceminister Szefernaker mówił, że w pierwszym naborze samorządy złożyły wnioski opiewające na łączną kwotę ponad 93 mld zł, a początkowo komisja miała do rozdysponowania 20 mld zł. Dodał, że premier wraz z BGK podjął decyzję o zwiększeniu tej kwoty do ok. 23 mld zł. Wyjaśnił też zebranym, jakimi kryteriami kierowała się Komisja, by podział środków był jak najbardziej sprawiedliwy.

"...To także wyzwanie na kolejne nabory, które przed nami, żeby móc pewne dysproporcje podczas tych naborów wyrównywać (…) Jeszcze w tym roku będzie kolejny nabór. W ramach tego kolejnego naboru będzie specjalna pula dla gmin popegeerowskich na inwestycje na terenach popegeerowskich. O tym również mówiliśmy już wcześniej. To będzie realizowane w ramach tego drugiego naboru BGK" - powiedział Szefernaker.

Szefernaker podziękował samorządowcom za złożenie wniosków do programu. Zaznaczył, że nie byłoby wspólnych inwestycji, gdyby nie było współpracy i zapowiedział, że już rozpoczyna się przygotowywanie drugiego naboru.

"Życzę państwu w ramach tego drugiego naboru, żeby państwo również już dziś zaczęli myśleć o tym jak te inwestycje powinny wyglądać, jakie inwestycje są dla was najważniejsze i mam nadzieję, że będzie okazja także po drugim naborze spotkać się w dobrych humorach i porozmawiać, że to kolejny krok województwa lubuskiego w kierunku rozwoju, w kierunku realizacji inwestycji, które od lat są potrzebne, i które dziś razem wspólnie rząd i samorząd może realizować" - powiedział wiceminister.

W uroczystości wziął udział europoseł Joachim Brudziński, który również podziękował samorządowcom za współpracę przy sprawnym podziale środków.

"… to z jednej strony zasługa obecnego tutaj pana ministra, ale z drugiej strony to również zasługa państwa i za to chcę państwu z całego serca podziękować, że państwo jako przedstawiciele dzisiaj odpowiedzialni za swoje małe ojczyzny nie dajecie się sprowadzić na manowce, chociaż jak sobie zdaję sprawę z różnych środowisk politycznych się wywodzicie - z komitetów wyborczych, czasami z innych partii, ale ta odpowiedzialność za wasze małe ojczyzny nie daje się, że tak powiem zwieść temu - przepraszam za określenie - jazgotowi, który się rozlega dzisiaj w przestrzeni tego sporu politycznego…" - mówił Brudziński.

Dodał, że Prawa i Sprawiedliwości można nie lubić i z nim się nie zgadzać, ale nie można mu odmówić, że stara się "dzielenie tego wspólnego bochenka chleba dokonywać w sposób odpowiedzialny i sprawiedliwy, i że ten chleb jest".