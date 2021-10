MSWiA proponuje zmiany w działalności straży gminnych

Czytaj: Pracownicy odchodzą z urzędów. Idą do biznesu lub do… sąsiednich samorządów

- Obecnie zainteresowanie pracą w strażach gminnych jest małe, a fluktuacja duża. Wiele osób przechodzi do policji bądź odchodzi na emeryturę - przyznaje Artur Hołubiczko.

Uporządkowanie zasad szkolenia i zatrudnienia

W przedstawionym przez MSWiA pakiecie można znaleźć też m.in. propozycję umożliwienia strażnikom doprowadzania osób nietrzeźwych do podmiotów leczniczych, a w razie braku izby wytrzeźwień - do jednostki policji (obecnie mogą przewozić nietrzeźwych tylko do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania), a także dostosowania przepisów ustawy o strażach gminnych do rozwiązań wynikających z Kodeksu Pracy w zakresie możliwości zatrudniania funkcjonariuszy na czas określony.

Obecnie bowiem – jak wytknięto – w praktyce istnieje możliwość zatrudniania strażników na czas określony przez okres do 4 lat. Pojawić miałby się też obowiązek wysłania zatrudnianego na dane stanowisko strażnika nie później niż 30 dni od dnia zatrudnienia na szkolenie podstawowe. Obecnie pracodawca zobligowany jest do zatrudnienia strażnika po raz pierwszy na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach którego strażnik odbywa szkolenie. To – zdaniem resortu – prowadzi do sytuacji, kiedy strażnik pomimo braku przeszkolenia, wykonuje wszystkie bądź większość obowiązków przypisanych tej formacji.

Mowa jest także o nieznacznym zwiększeniu kompetencji samych strażników. Resort chciałby, aby mogli oni zatrzymać i doprowadzać na policję w celu ustalenia tożsamości i wykonania niezbędnych czynności przewidzianych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia osoby w razie „uzasadnionego podejrzenia” popełnienia przez nie wykroczenia, jeżeli osoby te swoim zachowaniem uniemożliwiają lub usiłują uniemożliwić wykonanie tych czynności.

MSWiA proponuje ponadto uprawnienie strażników do żądania od właściciela lub użytkownika pojazdu, by podali, komu go we wskazanym czasie powierzyli do kierowania lub używania również w sytuacjach niezwiązanych z kontrolą ruchu drogowego. Obecnie strażnicy posiadają takie uprawnienie w ramach kontroli ruchu drogowego. Proponowana zmiana ma na celu rozszerzenie stosowania tego uprawnienia także o sytuacje niezwiązane z kontrolą ruchu drogowego, a w których doszło do popełnienia wykroczenia z wykorzystaniem pojazdu (np. w przypadku dopuszczenia się niszczenia roślinności czy zaśmiecania miejsc publicznych).

Ani słowa o emeryturze. A na to czekali strażnicy

Podsumowując propozycje resortu, strażnicy stwierdzają, że to „przyczynki” i zaledwie znikoma część tego, co strona samorządowa przedstawiła w roku 2017, gdy po raz pierwszy podejmowany był ten temat (sugerowane zmiany przepisów zajęły wówczas ponad 100 stron maszynopisu).

Wskazują ponadto, że brakuje wśród nich tego, o co funkcjonariusze od dawna się upominają, tzn. objęcie ich normą o pracy w szczególnych warunkach, co pozwoliłoby im przechodzić na emerytury po osiągnięciu wieku, w którym dziś mogą odchodzić na te świadczenia np. policjanci.

- Zajęcia strażników w służbie patrolowej praktycznie niczym nie różnią się od zajęć policjantów w ramach analogicznej służby w tej formacji - podkreśla Artur Hołubiczko.

Strażnicy liczą, że temat wieku emerytalnego pojawi się w toku dalszych prac nad zaproponowanym przez MSWiA pakietem nowelizacji przepisów (zapewne głos w nich zabiorą także przedstawiciele JST). Ostrzegają, że obecne przepisy mogą bowiem finalnie doprowadzić do kuriozalnych sytuacji, gdy starsi funkcjonariusze nie tylko nie będą w stanie nikomu realnie pomóc, ale nie będą też w stanie… sami uciec w razie zagrożenia.

Przypomnijmy, że wątek ten w przeszłości pojawiał się w dyskusji między MSWiA, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, związkami zawodowymi a Krajową Radą Komendantów Straży Miejskich i Gminnych. Podnosił go także poprzedni Rzecznik Praw Obywatelskich. W ubiegłym roku postulat ten poparli także przedstawiciele ośmiu samorządowych korporacji, zrzeszeni w Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Samorządowych. Znalazł się on wśród wielu innych, jakie ujęto w przyjętym w czerwcu 2020 r. stanowisku w sprawie „aktualnej roli zadań i perspektyw związanych z działalnością Straży Gminnych (Miejskich)”. Autorzy tego dokumentu proponowali ponadto, by utrudnić likwidację straży gminnych i by jednostki tej formacji były dofinansowane z budżetu centralnego.