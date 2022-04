Nie ma chętnych do egzaminowania kierowców

Zdaniem marszałków w ubiegłych latach przychody uzyskiwane z egzaminowania nie dość, że pokrywały w całości bieżące koszty, to stwarzały również możliwość realizacji inwestycji, takich jak dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów oraz polepszanie warunków do sprawnego przeprowadzania egzaminów państwowych. Przeznaczane były również na dodatkową, szeroko pojętą działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzisiaj „znaczne obniżenie generowanych przychodów istotnie utrudnia realizację wskazanych powyżej działań”.

Brakuje egzaminatorów

Marszałkowie dodają także, że powszechnym problemem zaczyna być nabór nowych pracowników na stanowisko egzaminatora. Dzieje się tak, jak piszą „z uwagi na fakt, że aktualnie obowiązujące stawki wynagrodzenia przestają być atrakcyjne i osoby posiadające wymagane uprawnienia coraz częściej decydują się na inną ścieżkę kariery zawodowej”.

Stawki opłat za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców od stycznia 2013 roku do teraz pozostają niezmiennie na tym samym poziomie, i to pomimo – jak przypominają samorządowcy - stale zwiększającej się wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ( wartość ta na przestrzeni 2013 - 2021 roku wzrosła aż o 75 procent).

"Podkreślenia wymaga również to, że we wskazanym okresie ceny kursu na prawo jazdy uległy znaczącemu wzrostowi. W zależności od województwa wzrost cen za kurs wyniósł od kilkuset złotych, do wartości co najmniej dwukrotnie wyższej niż w roku 2013 – dopasowując się w ten sposób do aktualnej sytuacji rynkowej"– dodają autorzy stanowiska.