Nowe 500 Plus dla seniora. Zobacz, komu przysługuje i jak złożyć wniosek

500 Plus dla seniora to nazwa świadczenia uzupełniającego, wypłacanego osobom, wymagającym stałej opieki (w języku urzędowym: niezdolnym do samodzielnej egzystencji). W tym roku, dzięki zmianie przepisów, grono osób, które mogą korzystać z tego wsparcia, znacząco się zwiększyło.

500 Plus dla seniora przysługuje nie tylko seniorom, ale i innym dorosłym osobom, niezdolnym do samodzielnej egzystencji.

Otrzymują je ci, których emerytura, renta lub inne świadczenie ze środków publicznych jest nie wyższe niż 1896,13 zł brutto miesięcznie. Zaś jeśli przekracza 1396,13 zł, 500 Plus dla seniora zostaje obniżone.

Tegoroczna zmiana przepisów polegała na zwiększeniu progu dochodowego, uprawniającego do skorzystania z tego dodatku.

Kto może obecnie otrzymać 500 Plus dla seniora? Określających to zasad jest kilka. Po pierwsze przysługuje ono w wysokości 500 zł miesięcznie osobom, które nie mają prawa do emerytury ani renty ani innego świadczenia finansowanego ze środków publicznych lub ich emerytura czy renta nie przekracza 1396,13 zł brutto miesięcznie. Jeśli zaś jest wyższa od tej kwoty, ale nie przekracza 1896,13 zł brutto miesięcznie, wtedy 500 Plus dla seniora wciąż przysługuje, ale zostaje obniżone.

Zaś przy przekroczeniu progu 1896,13 zł, nie można ubiegać się o ten dodatek (w marcu tego roku ten próg zwiększono o 124 zł, z 1727,08 zł, dzięki czemu zwiększyła się grupa osób, które mogą wystąpić o 500 Plus dla seniora).

Warunków jest jednak więcej. O to wsparcie mogą ubiegać się osoby, które:

ukończyły 18 lat

są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a ta niezdolność jest potwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji

mają miejsce zamieszkania w Polsce, mają obywatelstwo polskie lub zalegalizowany pobyt w Polsce (np. poprzez kartę stałego pobytu).

nie mają emerytury z innego państwa.

Wniosek o 500 Plus dla seniora trzeba złożyć do ZUS - albo bezpośrednio w oddziale Zakładu Usług Społecznych albo wysyłając go tradycyjną pocztą lub internetowo - poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Może go złożyć nie tylko osoba uprawniona do tego dodatku, ale także jej przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik lub faktyczny opiekun.

Do wniosku musi być dołączone orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji bądź wydane (przed 1 września 1997 r.) orzeczenie o zaliczeniu przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia do I grupy inwalidów (jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo).

Jak długo ZUS rozpatruje taki wniosek? „Decyzję wydamy w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Okolicznością taką może być uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji” - informuje Zakład Usług Społecznych.

