Pensja wiceburmistrza: Przykład Mroczy pokazał lukę w przepisach

Na sytuację zwróciła uwagę m.in. posłanka Iwona Maria Kozłowska (KO), która zaproponowała, aby rozszerzyć kompetencje radnych do przyznawania wynagrodzeń dla zastępców wójtów czy burmistrzów.

Od kilku lat niektóre Regionalne Izby Obrachunkowe apelują, aby w każdej gminie był zastępca wójta lub burmistrza.



Przypomnijmy, że w grudniu 2019 r. do aresztu trafił Leszek K. burmistrz miasta i gminy Mrocza. Jest podejrzany o przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W tej samej sprawie podejrzana jest także była już skarbnik gminy.

Aby uniknąć wprowadzenia zarządu komisarycznego, już z aresztu, Leszek K. wydał zarządzenie dotyczące powołania zastępcy. Został nim Waldemar Chudzik, dotychczasowy kierownik referatu rolnictwa, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska. Teraz pojawiają się wątpliwości co do jego wynagrodzenia, ponieważ wciąż otrzymuje pensję kierownika wydziału, mimo tego, że przejął obowiązku burmistrza. Wszystko przez lukę w prawie, na którą zwróciła uwagę m.in. posłanka Iwona Maria Kozłowska (KO), która napisała w tej sprawie interpelację do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jak czytamy w interpelacji, radni Mroczy poszukiwali drogi do rozwiązania problemu "pokrzywdzonego zastępcy". Sami nie mogli podjąć uchwały o jego wynagrodzeniu, ponieważ ustawa o samorządzie gminnym daje im kompetencje do ustalenia pensji burmistrza a nie jego zastępcy. Z drugiej strony, o wynagrodzeniu swoich zastępców, może zdecydować tylko wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

"Wątpliwość wzbudziła też możliwość samodzielnego przyznania sobie wynagrodzenia, jako posiadającego kompetencje uprawniające do ustalenia wynagrodzenia zastępcy burmistrza. W tym przypadku z mocy art. 28g ust. 1 u.s.g. zastępca w przypadku tymczasowego aresztowania burmistrza przejął wszystkie jego kompetencje, w tym do ustalenia wynagrodzenia zastępcom, jednakże zrozumiałe jest, że takie rozwiązanie budzi wątpliwości co do poprawności prawnej" - pisze w interpelacji posłanka Iwona Maria Kozłowska.

Zaznacza także, że Kodeks postępowania karnego nie daje podstaw do zawieszenia burmistrza. Nie straci mandatu, dopóki nie usłyszy prawomocnego wyroku. Posłanka sugeruje jednak MSWiA, aby w ustawie o samorządzie gminnym przewidzieć kompetencje przyznawania wynagrodzenia zastępcy burmistrza radom miast, w przypadku niespodziewanych okoliczności.

Interpelacja została wysłana pod koniec lutego i MSWiA jeszcze się do niej nie ustosunkowało. Można jednak odnieść wrażenie, że problemu w Mroczy w ogóle by nie było, gdyby burmistrz przestrzegał prawa - tak może wynikać z orzeczeń niektórych Regionalnych Izb Obrachunkowych.