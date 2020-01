Pensje nauczycieli jawne. "Nie przysługuje im ochrona prywatności"

Ważne jednak, aby była to funkcja, która ma związek z dysponowaniem majątkiem państwowym lub samorządowym albo zarządzaniem sprawami związanymi z wykonywaniem swych zadań przez władze publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują lub gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

- Nie ma przy tym znaczenia, na jakiej podstawie prawnej osoba wykonuje funkcję publiczną. Co więcej nawet osoby fizyczne niewchodzące w skład aparatu państwa w pewnych warunkach powinny być traktowane jako osoby pełniące funkcje publiczne - zaznaczył WSA.

WSA: RODO nie może być podstawą do odmowy w tej sytuacji

Gdański sąd zauważył, że sądy administracyjnie konsekwentnie wskazują, iż nauczyciel jest osobą pełniącą funkcję publiczną, przy czym odnoszą to do nauczycieli wszystkich szczebli nauczania, niezależnie od tego, że tylko niektórzy z nich są zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych.

- W ocenie Sądu za przyjęciem, że nauczyciel jest osobą pełniącą funkcję publiczną, przemawia także to, że zgodnie z art. art. 69 ust. P.o. w szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej 3 nauczycieli działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki - czytamy w uzasadnieniu WSA w Gdańsku. - W konsekwencji konieczne jest rozważenie, czy informacja o wynagrodzeniu osoby pełniącej funkcję publiczną, niezależnie od tego, że dotyka także prywatności osoby, ma związek z pełnieniem tej funkcji publicznej. Z pewnością takiego związku nie ma w odniesieniu do niektórych składników wynagrodzenia, wynikających ze statusu rodzinnego lub socjalnego pracownika - dodaje sąd.

Zdaniem WSA taki związek zachodzi natomiast w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego osoby pełniącej funkcję publiczną oraz w odniesieniu do sposobu ustalenia tego wynagrodzenia, które jest rekompensatą za wykonywanie przez obowiązków służbowych, a ich wykonywanie stanowi pełnienie funkcji publicznej.

- Nie można też podzielić stanowiska orzekających w sprawie organów, że podstawą do odmowy udzielenia żądanej informacji są przepisy RODO, gdyż przepisy te nie wyłączają stosowania przepisów u.d.i.p. Powołane przez Dyrektora przepisy RODO dotyczą zbierania i przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, a nie ich udostępniania w ramach dostępu do informacji publicznej - stwierdził sąd.

Zgodnie z orzeczeniem, przy ponownym rozpoznaniu sprawy dyrektor powinien uwzględnić ocenę prawną w nim zawartą i w sytuacji niestwierdzenia innych przeszkód prawnych, udzielić skarżącemu informacji publicznej dotyczącej wynagrodzenia wraz z dodatkami w pełnym zakresie.

Kolejne rozprawy dotyczące podstawówek nr 1, 2, 3 zostaną rozpoznane przez WSA w Gdańsku 12, 19 i 26 lutego 2020 r.