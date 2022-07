Trzy pomorskie miasta zyskają obwodnice w ramach RFRD

Ponad 110 mln złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę trzech obwodnic w województwie pomorskich: Chojnic, Skórcza i Kartuz. We wtorek doszło do podpisania umów między wiceministrami infrastruktury i dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

We wtorek, w nietypowej formule, bo zdalnie za pośrednictwem internetu, odbyło się podpisanie umowy na dofinansowanie budowy trzech obwodnic na Pomorzu: Chojnic, Skórcza i Kartuz.

Umowa na wsparcie budowy, wynosząca ponad 110 mln złotych, została zawarta między wiceministrami infrastruktury Rafałem Weberem i Marcinem Horałą a dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Grzegorzem Stachowiakiem.

Wiceminister Rafał Weber podkreślił, że dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększa się komfort życia i bezpieczeństwo w wielu regionach naszego kraju. "Kierujemy do samorządów wsparcie na niespotykaną dotąd skalę, co pozwala na przebudowę, remonty i budowę tysięcy kilometrów dróg lokalnych" - ocenił.

Wicemin. @WeberRafal: "Województwo pomorskie dużo zyskuje zarówno dzięki rządowym inwestycjom, jak i dzięki inwestycjom dofinansowanym przez rząd"

Dodał, że do tej pory w ramach RFRD przez ostatnie cztery lata na Pomorze przekazano ok. 600 mln złotych. "W ramach tej kwoty samorządowcy gminnych szczebli zmieniają oblicze i jakość, poprawiają drogi gminne i powiatowe. Ma to ogromny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym i dostępność komunikacyjną poszczególnych miejscowości" - wskazał wiceminister.

Wiceminister Marcin Horała dodał, że dobre drogi są fundamentem rozwoju gospodarczego każdego kraju.

"My stawiamy na rozwój infrastruktury transportowej we wszystkich obszarach, począwszy od projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, przez drogi szybkiego ruchu, linie kolejowe pozwalające na komunikowanie się pomiędzy różnymi regionami Polski i wreszcie drogi lokalne, które są często najważniejsze dla korzystających z nich kierowców" - tłumaczył.

Wicemin. @mhorala: "Polska🇵🇱potrzebuje zarówno wielkich inwestycji, takich jak @STH_Poland czy sieć dróg szybkiego ruchu, jak i tych bardziej lokalnych: na drogach samorządowych. Dlatego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wspieramy budowę obwodnic w woj. pomorskim"

Wskazał, że podpisanie umów to ważna chwila dla kolejnych trzech miejscowości i ich mieszkańców, którzy na obwodnice czekają od lat.

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Grzegorz Stachowiak podkreślił ważną rolę przedstawicieli powiatów i gmin przez które będą przebiegały obwodnice.

"Bez nich trudno byłoby znaleźć kolejne 100 mln złotych, żeby te obwodnice wybudować" - ocenił. Dodał, że przedstawiciele samorządów angażują się, wspierają i "czują jak ważne są drogi wojewódzkie".

Obwodnice Chojnic, Skórcza i Kartuz - tak będą przebiegać

Ministerstwo infrastruktury przekazało szczegółowe informacje na temat obwodnic, które w przyszłości mają powstać na Pomorzu.

Obwodnica Chojnic zostanie wybudowana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212 i będzie miała ok. 3 km długości. Całkowita wartość tego zadania wyniesie 51,5 mln zł, a przyznana kwota dofinansowania z RFRD to 25,7 mln zł.

Początek projektowanej obwodnicy zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. Bytowską, koniec na skrzyżowaniu z ul. Sępoleńską. Planowany termin oddania obwodnicy do użytkowania to II kwartał 2025 roku.

Obwodnica Kartuz zostanie poprowadzona po północno-zachodniej stronie miasta. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 51,2 mln zł, a koszt jej budowy to 102,5 mln zł.

Jak przekazała ministerstwo, nowa trasa przyczyni się do wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta oraz poprawy warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Udostepnienie do ruchu obwodnicy o długości 4,1 km zaplanowano na III kwartał 2026 roku.

Koszt budowy obwodnicy Skórcza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231 wyniesie 67,5 mln zł, a kwota rządowego dofinansowania to 33,7 mln zł.

Inwestycja została zaplanowana w nowym przebiegu po południowej stronie miejscowości. Początek nowej trasy zaplanowano na skrzyżowaniu ulicy Dworcowej z ulicą Pomorską, a koniec przed miejscowością Mirotki.

Nowa trasa będzie miała około 4,5 km długości. Planowany termin oddania do użytkowania tej obwodnicy to IV kwartał 2026 roku.

RFRD na Pomorzu w liczbach

Z RFRD w latach 2019-2022 dofinansowano 667 zadań z województwa pomorskiego o łącznej wartości ponad 590 mln zł. Umożliwiło to budowę, przebudowę lub remont ponad 1120 km dróg powiatowych i gminnych.

Od 2021 roku ze środków Funduszu są dofinansowywane zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa pieszych w obszarze przejść dla pieszych. Dzięki nim w województwie pomorski realizowanych jest ponad 260 takich zadań.

W całym kraju w latach 2019-2022 wsparcie z RFRD uzyskało ponad 12 tys. zadań na drogach gminnych i powiatowych o łącznej długości ponad 18 tysięcy km. Na ten cel przeznaczyliśmy ok. 13 mld zł.