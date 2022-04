Powstanie Funduszu Gwarancji Kryzysowych w BGK. Kto skorzysta?

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Sejm ma przeprowadzić pierwsze czytanie projektu w środę (6 kwietnia) wieczorem.

Według uzasadnienia projektu przepisy ustawy zmierzają m.in. do utworzenia w BGK Funduszu Gwarancji Kryzysowych, w ramach którego udzielane będą gwarancje i poręczenia spłaty kredytów lub innych zobowiązań zaciągniętych przez przedsiębiorców.

Jak podano, przyjęte rozwiązanie zostało przygotowane w oparciu o przepisy dotyczące funkcjonującego obecnie Funduszu Gwarancji Płynnościowych w BGK, który powstał w związku z sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19, oraz zgodnie z unijnym Komunikatem "Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy".

Projektowane przepisy przewidują stworzenie podstawy udzielania przez BGK - we własnym imieniu i na własny rachunek - poręczeń i gwarancji spłaty kredytów lub innych zobowiązań zaciągniętych przez przedsiębiorców z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej oraz finansowania inwestycji w związku ze skutkami konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy oraz utrzymującymi się negatywnymi skutkami wywołanymi pandemią COVID-19.

Czytaj też: BGK rozszerza pomoc dla Ukrainy

W projekcie noweli określono również podstawowe warunki udzielania wsparcia w formie gwarancji: poręczenie lub gwarancja obejmują nie więcej niż 80 proc. pozostającej do spłaty kwoty kredytu lub innego zobowiązania albo 90 proc. w szczególnie uzasadnionych przypadkach; poręczenie lub gwarancja są udzielane na wniosek przedsiębiorcy oraz mogą stanowić pomoc publiczną.

Według załączonej do projektu Oceny Skutków Regulacji maksymalny okres gwarancji wyniesie sześć lat, a minimalny - trzy miesiące. Maksymalna kwota gwarancji to 200 mln zł, a opłata prowizyjna uzależniona będzie od okresu obowiązywania gwarantowanego kredytu i dla MŚP wyniesie między 0,25 proc. i 1,0 proc., a dla dużych przedsiębiorstw między 0,50 proc. i 2,0 proc.

Jak podano w uzasadnieniu, przepisy określają także m.in.: przeznaczenie środków FGK oraz źródła zasilenia FGK, w tym budżet państwa, przekazywane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Według projektu nowe przepisy dadzą możliwość zaciągania przez BGK na rzecz FGK kredytów, pożyczek lub emitowania obligacji w kraju i za granicą, zobowiązania z których mogą zostać objęte gwarancją lub poręczeniem zgodnie z przepisami ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Projektowane przepisy zawierają też konieczność sporządzenia oraz elementy planu finansowego FGK, kwestii zawarcia umowy pomiędzy ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a BGK określającej w szczególności: warunki i tryb udzielania gwarancji i poręczeń, warunki i tryb pobierania opłat prowizyjnych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, warunki i tryb przekazywania środków z budżetu państwa, a także okres, w jakim BGK będzie udzielał gwarancji i poręczeń w ramach FGK. W przypadku gdy jego koszty i wydatki nie znajdą pokrycia w innych źródłach, jest zasilany ze środków budżetu państwa przekazywanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Według Oceny Skutków Regulacji załączonej do projektu "gwarancje w ramach FGK w szacowanej na okres do dnia 31.12.2022 r. wartości ok. 5,5 mld zł umożliwią uruchomienie finansowania dla MŚP i dla dużych przedsiębiorców w kwocie ok. 6,9 mld zł".

Jak podano w OSR, zgodnie z projektowanymi przepisami środki FGK będą pochodziły m.in. ze środków z budżetu państwa przekazywanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów i wydatków FGK, które nie znajdą pokrycia ze środków pochodzących z innych tytułów zasilających FGK.